الاحتلال ينصب حاجزًا جنوب شرقي بيت لحم

وطن للأنباء: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، حاجزًا عسكريًا في خلايل اللوز جنوب شرقي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة خلايل اللوز وتمركزت في محيط بير الماء ونصبت حاجزًا في المكان.

وأشار إلى أن القوات فتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وتشهد مدن وبلدات بالضفة الغربية نصب مئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، ما يفاقم من معاناة المواطنين، ويعيق حركة تنقلهم.