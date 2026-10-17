سوريا.. محافظ القنيطرة يدعو "الأندوف" لتوثيق انتهاكات الاحتلال

وطن للأنباء: دعا محافظ القنيطرة جنوبي سوريا غسان السيد أحمد، اليوم السبت، قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "الأندوف" إلى رصد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية وتوثيقها، بما يسهم في حماية السكان المحليين والحد من تداعياتها.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، وفق بيان نشرته محافظة القنيطرة عبر قناتها على منصة "تلغرام".

وبحث الجانبان الأوضاع في المحافظة، وواقع منطقة عمليات القوة الأممية ومسؤولياتها في مراقبة فض الاشتباك، وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون.

وتناول اللقاء انعكاسات الأوضاع الراهنة والانتهاكات الإسرائيلية على السكان المحليين وحياتهم اليومية.

ونقل البيان عن المحافظ تأكيده على ضرورة اضطلاع "الأندوف" بمسؤولياتها في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية وتوثيقها، وفقًا لولايتها الأممية، بما يسهم في حماية السكان والحد من تداعيات تلك الانتهاكات.

وناقش الجانبان الأطر التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الفصلين السادس والسابع، لتسوية النزاعات والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، في إطار الالتزام بالقرارات والاتفاقات الدولية.

ويأتي اللقاء في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة، التي تشهد عمليات مداهمة وتفتيش واحتجاز للسكان، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية مؤقتة.