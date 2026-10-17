المنتخب الفلسطيني للتجميل يحقق المركز الثاني عالميا في بطولة كأس العالم بباريس

وطن للأنباء: حقق المنتخب الفلسطيني للتجميل إنجازاً عالمياً مشرفاً في بطولة كأس العالم للتجميل OMC، بحصوله على المركز الثاني والرابع عالمياً لفريق الرجال، والمركز الرابع لفريق السيدات.

وحقق المنتخب الفلسطيني الميداليات الذهبية والفضية في المنافسات الفردية، وجائزة أوسكار أيقونة العالم ICON AWARD، ونال شهادات التحكيم الدولية وشهادات الدبلوم الدولية.

وقال الناطق الاعلامي للمنتخب الفلسطيني، خالد شومان، إن المنتخب نجح في تمثيل فلسطين في أبرز محفل عالمي للتجميل، تشارك فيه جل دول العالم، بأفضل العاملين في التجميل.

وأشار إلى أن المنظمين أشادوا بالمشاركة الفلسطينية، وبالمهنية والاحتلافية العالية التي قدمها المنتخب، على الرغم من الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الصعبة، لكنه نجح في إبهار الحكام.

وتكون المنتخب الفلسطيني برئاسة نقيب مصففي الشعر أشرف السوداني، وضم كل من:الحكم الدولي مجد الدبس، والمدربين الدوليين سامر بدوان وخالد شومان.

أما المتنافسون فتكون من فريق الرجال: خالد شومان، سامر بدوان، وفريق السيدات: عايدة سليمان، عبير أسعد، لميس عساف

وعلى هامش البطولة، عقد الوفد اجتماعات مع إدارة OMC ووفود إيطاليا وتركيا وأمريكا تحضيراً لمنافسات 2027.