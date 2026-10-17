جامعة القدس تؤسس كلية حماد الحرازين للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتوقع اتفاقية شراكة أكاديمية مع جامعة روما سابينزا الإيطالية

وطن للأنباء: جامعة القدس تؤسس كلية حماد الحرازين للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع توقيع اتفاقية شراكة أكاديمية مع جامعة روما سابينزا الإيطالية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أمجد برهم، ومحافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، في خطوة تجمع بين تطوير نموذج حديث للتعليم الجامعي وتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، من خلال برامج تعليمية تربط المعرفة العلمية المتقدمة بالتأهيل المهني والتطبيق العملي للحوسبة والذكاء الاصطناعي، وتفتح آفاقًا لتطوير برامج أكاديمية مشتركة وتبادل الخبرات والبحث العلمي، بما يعزز جاهزية الطلبة لمتطلبات سوق العمل ومهن المستقبل.

ويأتي تأسيس الكلية بدعم كريم من رجل الأعمال الفلسطيني السيد حماد الحرازين، من خلال مؤسسة "خير"، في استثمار استراتيجي يهدف إلى تطوير بيئة تعليمية حديثة تجمع بين المعرفة الأكاديمية المتقدمة، والتأهيل المهني، والتطبيق العملي، وتسهم في إعداد كوادر فلسطينية تمتلك المهارات والكفايات اللازمة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، وتعزيز فرص الشباب الفلسطيني في الحصول على تعليم نوعي بمعايير عالمية.

وفي تعليقه على الاتفاقية، ثمّن رئيس جامعة القدس الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك الشراكة الأكاديمية مع جامعة روما سابينزا، معربًا عن شكره لرئيستها الأستاذة الدكتورة أنطونيلا بوليميني على فتح آفاق أكاديمية جديدة أمام الطلبة الفلسطينيين، وتوسيع فرصهم في التعليم والتبادل الأكاديمي الدولي.

كما أعرب أ.د. أبوكشك عن تقديره للسيد حماد الحرازين على التزامه بدعم الشباب الفلسطيني وضمان حصولهم على تعليم عالي الجودة وفق المعايير العالمية، مؤكدًا أهمية هذه المبادرة في توسيع الفرص التعليمية وتعزيز مسيرة تطوير التعليم العالي الفلسطيني.

وتنطلق الكلية من رؤية تعليمية تتجاوز الفصل التقليدي بين التعليم الأكاديمي والتأهيل المهني، عبر تطوير برامج ومسارات تعليمية مرنة ومتكاملة تجمع بين الأسس العلمية المتقدمة والتدريب العملي والكفايات المهنية، وتربط المعرفة النظرية بالتطبيق والابتكار، بما يمنح الطلبة فرصًا أوسع لتطوير قدراتهم والاستعداد للتحولات المتسارعة في طبيعة المهن واحتياجات القطاعات المختلفة.

وفي مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي، تسعى الجامعة إلى تطوير برامج أكاديمية ومهنية ترتكز على التطبيقات العملية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتوظفها في الابتكار وحل المشكلات الواقعية، بما يعزز التكامل بين المعرفة العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ويدعم إعداد كفاءات قادرة على مواكبة التطورات الرقمية والإسهام في تطوير القطاعات المختلفة.

وعلى صعيد الشراكات الدولية، تمثل اتفاقية التعاون مع جامعة روما سابينزا الإيطالية خطوة نحو توسيع التعاون الأكاديمي والبحثي، وتطوير البرامج والمناهج، وتعزيز فرص التبادل الأكاديمي للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسيتين. كما تعمل جامعة القدس على توسيع شبكة تعاونها مع جامعات أوروبية أخرى، بما يتيح فرصًا لتطوير برامج مشتركة، واستكشاف مسارات للشهادات المزدوجة وفق الاتفاقيات المعتمدة، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز الانفتاح الدولي والاعتراف بالمؤهلات.

وتقوم فلسفة الكلية على تعليم قائم على الكفايات، يركز على إتقان المعرفة والمهارات التطبيقية والمهنية، من خلال مسارات مرنة تستجيب للتطورات العلمية والتكنولوجية، وتدعم التعلم المستمر والتخصصات المتجددة، بما يعزز تنافسية الخريجين محليًا ودوليًا، ويؤهلهم للاندماج في سوق العمل والمساهمة في الابتكار والتنمية.

ويمثل تأسيس كلية حماد الحرازين للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية في تطوير التعليم العالي الفلسطيني، لا تقتصر على إنشاء كلية جديدة، بل تمتد إلى بناء نموذج تعليمي يجمع المعرفة المتقدمة بالكفايات المهنية والذكاء الاصطناعي التطبيقي، وينفتح على الجامعات الأوروبية من خلال الشراكات الأكاديمية، بما يسهم في بناء قدرات بشرية مؤهلة للمنافسة عالميًا، والمشاركة في تطوير الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.