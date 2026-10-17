الاحتلال يواصل تصعيده في قطاع غزة: قصف مدفعي وإطلاق نار ونسف منازل

وطن للأنباء: شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة، اليوم السبت، تصعيدا ميدانيا تخلله قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال، إلى جانب عمليات نسف وتدمير منازل.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شمالي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي شمالي القطاع، فيما نفذت عمليتي نسف شرقي المدينة.

وفي وسط القطاع، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال شرقي مخيم البريج، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية شمال شرقي المخيم، وتجدد إطلاق النار في المنطقة ذاتها. كما دمرت قوات الاحتلال منزلا في محيط مسجد الزعفران شرقي مخيم المغازي.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل جنوبي مدينة خان يونس، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة جنوبي المدينة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه خيام تؤوي نازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي خان يونس، وبكثافة شرقي مدينة حمد شمالي المدينة.