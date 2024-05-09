طوفان الأقصى" في اليوم الـ217.. الاحتلال يواصل عدوانه على رفح ويرتكب 4 مجازر فيها

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية في قطاع غزة، مع دخول "طوفان الاقصى" اليوم 217 على التوالي، حيث لا يزال يشن غاراته الجوية على مناطق متفرقة من رفح وخان يونس والشجاعية بشكل مكثف.

أفادت وزارة الصحة، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا و110 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34904 شهداء و78514 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ217: