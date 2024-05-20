شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على عدة مناطق بقطاع غزة

وطن: استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 13 مواطنا في غارات إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في جباليا البلد شمال القطاع، فيما استُشهد خمسة مواطنين في قصف استهدف منزلا لعائلة الخطيب في بيت لاهيا.

كذلك، استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في غارة لطائرات الاحتلال على منزل لعائلة الزهارنة في حي التفاح، شرق مدينة غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال بالمدفعية الطابق الخامس من مستشفى العودة في مخيم جباليا شمال القطاع، في حين أُعلن استشهاد طفلة داخل قسم الحضانة في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بسبب توقف جهاز الأوكسجين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,562 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.