الإغاثة الزراعية تنهى توزيع 900 طرد صحي للأسر النازحة في محافظة الوسطى

وطن: أنهت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية) 900 طرد صحى على الأسر النازحة في المحافظة الوسطى في دير البلح والزوايدة والذي استهدف كافة افراد الاسرة وتحديدا النساء ، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع (توزيع الغذاء و المواد غير الغذائية و دعم شراء الملابس الشتوية للأشخاص النازحين في قطاع غزة ) الذي تنفذه جمعية التنمية الزراعية (PARC) بالشراكة مع مؤسسة ( PARCIC) وتمويل من مؤسسة Japan platform وقد استهدف التدخل الاسر النازحة في المخيمات العشوائية

ونزح للمحافظة الوسطى خلال الحرب ما لا يقل عن 800 ألف نازح ، ليبلغ عدد السكان والنازحين 900 الف نسمة وهو العدد الذي يساوى ثمانية أضعاف القدرات الاستيعابية للخدمات المقدمة من قبل الجهات والمؤسسات الإغاثية.