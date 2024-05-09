برنامج الأغذية العالمي: إمدادات الغذاء والوقود في قطاع غزة تكفي 3 أيام على الأكثر

وطن: حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، من توقف عملياته في قطاع غزة، قائلاً إن "إمدادات الغذاء والوقود في القطاع تكفي 3 أيام على الأكثر".

جاء ذلك في منشور للمدير القُطري لـ"الأغذية العالمي" في فلسطين ماثيو هولينجورث، على حسابه عبر منصة "إكس".

وقال هولينجورث إن "إمدادات الغذاء والوقود في القطاع تكفي 3 أيام على الأكثر"، مشددا على أن "عملياتنا في غزة ستتوقف حال عدم توفر إمدادات الغذاء والوقود".

وأضاف: "أصبح من الصعب الوصول إلى مستودعنا الرئيسي بمدينة رفح جنوب القطاع"، مشيرا إلى أن "مخبزاً واحداً فقط لا يزال يعمل".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 34,904 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78,514 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.