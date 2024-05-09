القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف 3 سفن "اسرائيلية" في خليج عدن والمحيط الهندي وبحر العرب

رام الله - وطن: أعلنت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تنفيذها مجموعة عمليات في خليج عدن والمحيط الهندي استهدفت سفن للاحتلال او كانت في طريقها للاحتلال.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع انه خلال عملية مشتركة من خلالِ القواتِ البحريةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ والقوةِ الصاروخيةِ تم استهداف سفينتينِ على النحو التالي:

الأولى سفينةَ MSC DEGO الإسرائيليةَ في خليجِ عدن

والأخرى سفينةَ MSC GINA الإسرائيليةَ في خليجِ عدن.

ولفت سريع ان عمليةُ الاستهدافِ تمت بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً.

كما نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ عمليتينِ نوعيتينِ استهدفتْ سفينةَ MSC VITTORIA الأولى في المحيطِ الهنديِّ، والأخرى على نفسِ السفينةِ في البحرِ العربيِّ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً.