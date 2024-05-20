الجالية الفلسطينية تنظم تظاهرة حاشدة في مدينة بريمن الألمانية

وطن: تظاهر الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والإسلامية والمتضامنين الألمان مع القضية الفلسطينية اليوم الأحد في مدينة بريمن الألمانية دعما للقضية الفلسطينية وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ ثمانية أشهر على قطاع غزة.

حيث رفع المشاركين في التظاهرة الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في غزة.

وتحدث في التظاهرة رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها سامر بلال أصلان، مستنكراً المجازر والجرائم وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والأماكن الدينية والمباني والمنازل فوق رؤوس سكانها في قطاع غزة.

وأكد أصلان ان التظاهرة تأتي في الذكرى السادسة والسبعين للنكبة الفلسطينية الأليمة التي حدثت عام 48 ولا تزال مستمرة مع استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة وسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف.

ودعا أصلان، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والدول العربية والإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة المتواصلة منذ 226 يوما ضد للشعب الفلسطيني، مطالبا بمحاكمة قادة إسرائيل على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، موجها تحية إجلال وإكبار لأبناء الشعب الفلسطيني المناضلين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف ومخيمات الشتات المنتشرة في الدول العربية.