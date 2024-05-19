مستوطنون يحرقون مشطب سيارات جنوب نابلس ويهاجمون مركبات المواطنين جنوب أريحا

وطن: أحرق مستوطنون، مساء اليوم الأحد، أراضي زراعية و"مشطب" مركبات، في قرية يتما، جنوب نابلس فيما هاجموا مركبات المواطنين، جنوب أريحا.

وقال رئيس مجلس قروي يتما أحمد صنوبر، إن مئات المستوطنين هاجموا القرية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأحرقوا "مشطب" مركبات، ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية، كما هاجموا بالحجارة منزلا يقع على أطراف القرية.

وأضاف صنوبر أن الأهالي تصدوا للهجوم وتمكنوا من السيطرة على النيران، فيما اندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين، جنوب أريحا، ورشقواها بالحجارة عبر طريق سطح البحر الواصل بين محافظتي القدس وأريحا، وأحدثوا أضرارا في عدد منها.