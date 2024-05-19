46 فريق بحث عن مروحية الرئيس الإيراني.. وإسرائيل تنفي علاقتها بالحادثة

وطن: قال مسؤول إيراني إن حياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في خطر عقب حادث سقوط المروحية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن المعلومات الواردة من موقع تحطم طائرة الرئيس"مقلقة للغاية، لكن لا نزال يحدونا الأمل".

وأوردت وكالة مهر أن جهاز المخابرات يعلن خبر سقوط مروحية الرئيس ويطلب من المواطنين متابعة الأخبار من المصادر الرسمية فقط.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن فرق الإنقاذ ستصل للموقع المحتمل لهبوط طائرة الرئيس الإيراني اضطراريا خلال نصف ساعة.

وذكر موقع "نور نيوز" أن كل السيناريوهات محتملة بشأن المروحية التي هبطت بمنطقة جلفا شمال غربي إيران.

وأضاف أنه لا تقارير عن سماع أصوات انفجارات أو حريق في منطقة هبوط مروحية الرئيس "ما يرجح سلامة فريق المروحية".

ودعت وكالة أنباء "فارس" -شبه الرسمية- الإيرانيين للدعاء لرئيسي عقب ورود هذه التقارير.

أما وزير الصحة الإيراني، فقال إنه تم توفير كل الإمكانيات لعلاج الرئيس ومن معه فور العثور على مروحيته، مؤكدا في الوقت نفسه أن الظروف الجوية والمنطقة الوعرة تعوق عمليات البحث عن مروحية الرئيس.

فيما ذكرت وكالة مهر أن 46 فريقا يبحثون عن مروحية الرئيس، وقد اقتربت 4 منها من موقع الحادث.

وأضافت الوكالة أن مروحية الرئيس الإيراني سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية، "ولا يمكن التأكد من إصابة أو استشهاد الركاب".

من جانبه، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند إن مروحية الرئيس الإيراني "هبطت بمنطقة جبلية وعرة، والظروف الجوية تعوق البحث بالمسيّرات".

وأوضح كوليوند أنه لا إمكانية لمواصلة البحث جوّا، والعمل يقتصر الآن على الطرق البرية.

وأضاف كوليوند أن 40 فريقا للتدخل السريع يشاركون في عملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، مشيرا أيضا إلى إرسال 6 فرق من الكلاب البوليسية وفرق إنقاذ جبلي إلى منطقة الحادث.

من جهته، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن عملية البحث تستمر في ظروف جوية صعبة وفي منطقة جبلية لا يمكن الوصول إليها بسهولة، مضيفا أنه سيتم إرسال مزيد من فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

طقس سيء

وقبل قليل، قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن طائرة هليكوبتر ضمن موكب يقل الرئيس إبراهيم رئيسي واجهت صعوبة في الهبوط، وإن فرق الإنقاذ في طريقها إلى موقع الحادث.

وأوضح وحيدي أن مروحية رئيسي، اضطرت لتنفيذ هبوط خشن بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ لم تصل المنطقة بعد، مبينا أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت بسبب وعورتها والضباب الكثيف فيها.

وأضاف -في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني- أن الهبوط الاضطراري لمروحية رئيسي حدث خلال عودة الأخير من المشاركة مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.

وفي هذا السياق، قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إنه تم إرسال مروحية بحث وإنقاذ إلى موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني، لكنها لم تتمكن من أداء مهمتها بسبب الظروف الجوية الصعبة.

"اسرائيل" تنفي علاقتها بحادثة الطائرة الايرانية

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه لا علاقة لإسرائيل بتحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد في محافظة أذربيجان الشرقية، في حين عرضت عدة دول مساعدة إيران في عمليات البحث عن الطائرة.

وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على تقارير عن سقوط مروحية كانت تقل رئيسي.

كما قالت الخارجية الأميركية إنها تتابع عن كثب التقارير الواردة بشأن احتمال هبوط مروحية الرئيس الإيراني اضطراريا.

بدوره، قال مفوض الطوارئ في الاتحاد الأوروبي إنه بناء على طلب إيراني، تقوم المفوضية بتنشيط خدمة الاستجابة السريعة في ضوء حادث المروحية، ولاحقا قالت وكالة رويترز إن المفوضية الأوروبية تفعل خدمة الخرائط بالقمر الاصطناعي للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني.

من جهتها، أعلنت الخارجية السعودية وقوف المملكة إلى جانب إيران في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية، وفق ما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.

كما أعلنت أذربيجان استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم لإيران إثر الحادث الذي وقع بالقرب من الحدود بين البلدين.

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إنه يشعر بقلق بالغ بسبب الأخبار التي تفيد بأن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني قامت بهبوط اضطراري.

وكان علييف ورئيسي شاركا صباح اليوم في مراسم تدشين سد "قيز قلعه سي"، وهو السد الحدودي المشترك الثالث بين إيران وأذربيجان، وقام مهندسون إيرانيون ببنائه، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.

وفي السياق، أعلنت الحكومة العراقية أنها عرضت على إيران المساعدة في البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل رئيسها.

وفي ردود الفعل الدولية أيضا، عبر الرئيس الباكستاني آصف زرداري عن قلقه البالغ من الأنباء عن حادث المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وآخرين.

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وكان التلفزيون الإيراني أفاد بتعرض طائرة مروحية، في موكب يقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعددا من المسؤولين الإيرانيين؛ لحادث.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن تقارير أولية ذكرت أن المروحية هبطت هبوطا صعبا في محافظة أذربيجان الشرقية.

ولاحقا قالت وكالة مهر للأنباء إن المروحية التي كانت تقل رئيسي سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية.

واختفت المروحية في منطقة جبلية وسط ضباب كثيف، وتوجهت عشرات فرق الإنقاذ الإيرانية إلى المنطقة.

المصدر : الجزيرة + وكالات