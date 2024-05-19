الشبيبة الطلابية وجمعية ابداع المعلم في غزة تدعوان الطلبة للانضمام لمبادرة المدرسة الافتراضية لتحضيرهم لامتحانات الثانوية العامة لدورة شهر 8

وطن: دعت حركة الشبيبة الطلابية في قطاع غزة وجمعية ابداع المعلم الطلبة للانضمام لمبادرة المدرسة الافتراضية التي اطلقتها الشبيبة وايداع المعلم لبدء تحضير طلبة الثانوية العامة لدورة امتحان شهر 8.

وأبدت الشبيبة وابداع المعلم استعدادهما للعمل مع وزارة التربية والتعليم العالي لوضع الاجراءات اللازمة لاجراء امتحان الثانوية العامة للطلبة المقيمين في غزة في دورة شهر 8.

وأكد الطرفان ان هذه المبادرة تاتي في سياق انقاذ الحق في التعليم مع مطالبة المؤسسات الدولية وبالتحديد الحملة العالمية للتعليم واليونسكو واليونسيف والامين العام للامم المتحدة والعالمية للتعليم لتوفير مظلة دولية لحماية الحق في التعليم في قطاع غزة وتوفير كل ما يلزم لضمان تنفيذه في فلسطين.

واتخذت الشبيبة و إبداع المعلم قرارًا بعدم عقد أي لقاء وجاهي مساند او تمهيدي طالما أن الحرب لم تتوقف بعد على القطاع والاكتفاء في هذه المرحلة ابإنشاء مجموعة لتسهيل التواصل بين الطلبة و إنشاء فصول افتراضية على تطبيق الفصل الدراسي.

وناشدت الشبيبة والجمعية "المعلمين والمعلمات الانضمام لهذه المبادرة كونهم عنصر مهم في نجاحها".

وتأمل الشبيبة والجمعيه بأن تستجيب المبادرة للظروف الصعبة التي يعاني منها الطلبة بسبب ظروف الحرب المستمرة على القطاع لشهرها الثامن.