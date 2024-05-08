استجابة لطلبتها المعتصمين تضامناً مع فلسطين.. جامعة برشلونة الحكومية تقرر قطع العلاقات مع "إسرائيل"

وطن: وافق مجلس جامعة برشلونة، اليوم الأربعاء، على اقتراح لدعم فلسطين اقترحته الجامعات من أجل فلسطين، في إطار التعبئة الجامعية في جميع أنحاء العالم ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاجتلال.

ويقر النص بأن أصل المشكلة تكمن في سياسات الاحتلال والفصل العنصري التي تفرضها "إسرائيل" منذ 76 عاما، ويدين النص الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والاعتداءات في الضفة الغربية.

ومن خلال هذا الاقتراح، تطالب أعلى هيئة تمثيلية للمجتمع الجامعي الهيئات الإدارية بقطع العلاقات المؤسسية والأكاديمية مع أي جامعة إسرائيلية أو معهد أبحاث أو شركة أو مؤسسات إسرائيلية أخرى كآلية للضغط على دولة اسرائيل حتى تنتهي الإبادة الجماعية، ويتم القضاء على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وينتهي استعمار فلسطين.

يطالب البيان الحكومة الإسبانية وحكومة كتالونيا بقطع العلاقات مع "إسرائيل"، بدءاً بإنهاء تجارة الأسلحة مع دولة ترتكب في نظر العالم إبادة جماعية.

هذا هو نفس الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل مجلس جامعة جامعة البوليتكنيك في كاتالونيا (UPC) في 31 يناير الماضي، والذي سيتم تقديمه أيضًا إلى بقية الجامعات العامة في كاتالونيا.

ويعد هذا القرار بمثابة انتصار للتعبئة الطلابية، والتي تم التعبير عنها من خلال المعسكر في جامعات UB والجامعات الأثيرية في جميع أنحاء العالم، مما يمهد الطريق لبقية الجامعات الكاتالونية.

يذكر ان سلسلة اعتصامات واحتجاجات طلابية بدأت من جامعة كولومبيا يوم 17 أبريل/نيسان 2024، دعا فيها الطلبة إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ووقف تعاون إدارة جامعاتهم مع جامعات إسرائيلية وسحب استثماراتها من الشركات الداعمة للاحتلال، والسماح لهم بحرية التعبير وامتدت الى جامعات العالم.