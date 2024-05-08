الأونروا تصف احتجاج المستوطنين أمام مقرها في القدس بـ"ترهيب وتخريب" والأردن يدين

وطن: استنكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) احتجاجات نظمها اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال أمام مقر الوكالة بالقدس المحتلة، واصفة إياها بأنها "ترهيب وتخريب".

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في تغريدة على منصة إكس إن "هذا الاحتجاج الذي دعا إليه عضو منتخب في بلدية القدس ليس أقل من مضايقة وترهيب وتخريب وإتلاف لممتلكات الأمم المتحدة".

وأضاف "حدث هذا ضد مقر الأونروا في القدس الشرقية تحت مراقبة شرطة الاحتلال، وهذا لا علاقة له بحرية التعبير".



وفي إطار مشابه قالت وكالة الأونروا إن مبانيها في قطاع غزة تعرضت إلى 368 هجوما منذ بدء الحرب.

وأضافت أن 429 نازحا استشهدوا بينما كانوا يبحثون عن مأوى في مباني الوكالة منذ بدء الحرب على غزة.

يذكر أنه خلال الفترة الأخيرة نظم اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال احتجاجات أمام مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة للمطالبة بإغلاق جميع مقارها بالمدينة، آخرها مساء أمس الثلاثاء، عندما هاجم المحتجون بوابة المقر وحاولوا اقتحامه.

ويأتي ذلك استجابة لدعوة أرييه كينغ نائب رئيس البلدية الاحتلال في القدس المحتلة، الذي دعا لاستمرار الاحتجاجات حتى إغلاق جميع مقار الأونروا بالقدس المحتلة.

الأردن يدين

وقد دان الأردن، اليوم الأربعاء، بـ"أشد العبارات" اعتداء متطرفين من حكومة الاحتلال أمس الثلاثاء على مقر الأونروا في القدس، معتبرا ذلك "تحديا للقانون الدولي الذي ينص على حماية منشآت الأمم المتحدة".

وحملت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، حكومة الاحتلال، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية حماية مقار وموظفي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة".

كما جددت دعوتها المجتمع الدولي إلى "ضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل لفرض تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإلزام حكومة الاحتلال بالامتثال لها، ومنع أي اعتداء على منظمات الإغاثة وموظفيها الذين يقومون بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

المصدر : الجزيرة + الأناضول



