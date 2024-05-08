الاحتلال يعلن مقتل ضابط في وحدة "اليمام" برصاص المقاومين في طولكرم

وطن: أعلنت قوات الاحتلال مقتل احد ضباط وحدة "اليمام"

وقالت مصادر عبرية ان "ياتيف هاليفي" هو ابن القائد المتقاعد للواء القدس في شرطة الاحتلال والقائد السابق في جيش اللاحتلال هرتسي هاليفي.

وأصيب ياتيف في رأسه برصاص المقاومين الذين تحصنوا في منزل في قرية دير الغصون، وخاضوا اشتباكات لمدة 15 ساعة مع قوات الاحتلال.

وشهدت دير الغصون قبل أيام عدوانا واسعا استمر لمدة 15 ساعة بعد محاصرة قوات الاحتلال منزلا تحصن به مقاومين، والذين اشتبكوا مع قوات الاحتلال حيث استشهد منهم 5 مقاومين.