في أكبر عملية هدم في يوم واحد في النقب.. الاحتلال يهدم 47 منزلًا في النقب بهدف تهجير عائلة أبو عصا

رام الله - وطن: هدمت آليات وجرافات الاحتلال، بحماية من شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، 47 منزلًا تعود لعائلة أبو عصا في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب بالداخل المحتل.

وقالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، إن الاحتلال يحاول إجبار سكان عائلة أبو عصا على الانتقال إلى مكان آخر، تحت التهديد والوعيد، وذلك لصالح تمديد شارع 6 جنوبا، لكنهم يرفضون الانتقال إلى المكان المقترح لهم ويطالبون بالسكن في حي بتل السبع متفق عليه".

وقالت إن "هذه أكبر عملية هدم بيوت في يوم واحد منذ عدة سنوات بقيادة الوزيرين العنصريين إيتمار بن غفير وعميحاي شكلي، اللذين يريدان إشعال النقب من أجل تعميق التمييز العنصري والترانسفير القسري".

وتابعت لجنة التوجيه العليا بأن شرطة الاحتلال تعتزم منع السكان من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب، والتي تمارسها حكومة الاحتلال وعناصر الشرطة وآليات الهدم بحق المواطنين العرب في النقب.

وتقارع القرى العربية مسلوبة الاعتراف -من قِبل الاحتلال- في منطقة النقب، مخططات الترحيل والتهجير المفروضة عليها بشكل يومي، وسط إدراك الفلسطينيين بالنقب أن الهدف من التضييق عليهم وملاحقتهم تحت غطاء القضاء الإسرائيلي بحجة "البناء غير المرخص" هو الإجهاز على دعاوى الملكية لأراضيهم والسيطرة على الوجود العربي في النقب.

ويقطن نحو 300 ألف فلسطيني في منطقة النقب، يعانون التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن، والتربية والتعليم، والأجور، والتوظيف، وغيرها.

وتشهد القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، كارثة إنسانية، إذ تُحرم هذه البلدات من أبسط مقومات الحياة بفعل سياسات وممارسات الظلم والإجحاف والتقصير من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة.

وحسب تقديرات مركز الإحصاء الإسرائيلي فإن 28% من العرب في النقب يسكنون في قرى مسلوبة الاعتراف إسرائيليا، لغاية اليوم. وعلى الرغم ذلك، فإنه بين 144 بلدة قائمة في النقب توجد 18 قرية عربية أي نسبة 15% من البلدات في النقب فقط.

وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في المغار وعين حوض وعكا والناصرة وقرى عربية في منطقة النقب، وفي مقدمتها قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب والتي هدمتها سلطات الاحتلال للمرة الـ224 على التوالي، يوم 16 نيسان/ ابريل 2024، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وغيرها.