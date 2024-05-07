طوفان الأقصى" في اليوم الـ215.. الاحتلال يستمر في قصفه لرفح والمقاومة تتصدى بقوة

وطن: تواصلت الأحداث في رفح، جنوب قطاع غزة، حيث دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ215، ردًا على انتهاكات الاحتلال واعتداءاته المتواصلة على الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق شرقي رفح، تصدت له المقاومة بكل قوة، محدثة تصعيدًا في المعارك عبر مختلف محاور القطاع.

وتحدثت مصادر طبية عن نقل 30 شهيدا إلى مستشفى الكويت في قصف الاحتلال المتواصل على مدينة رفح خلال الساعات 24 الأخيرة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن غلاف غزة يواجه أعنف هجمات منذ وقت طويل، حيث سقطت رشقة من 30 صاروخًا على المناطق المحاذية.

وأعلنت كتائب القسام مقتل أسيرة إسرائيلية جراء القصف، نتيجة عدم تلقيها العلاج اللازم بسبب تدمير المستشفيات في غزة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ215: