الاحتلال يغلق أحد مداخل برقة بالمكعبات الاسمنتية واعتداءات للمستوطنين غرب رام الله

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدخل قرية برقة بالمكعبات الاسمنتية، وسط انتشار كثيف للمستوطنين على طول ما يسمى "شارع 60" المقام على أراضي المواطنين شرق رام الله.

وفي سياق متصل، تجمع مستوطنون آخرون في أراض لقرى غرب رام الله بهدف السيطرة عليها وإقامة بؤر استيطانية.

وتجمع مستوطنون عند مدخل قرية بيتللو حاملين أعلام الاحتلال، كما اقتحم مئات المستوطنين أراض قرب قرية اللبن الغربي غرب رام الله، بعد أن أحضروا حافلات ومركبات إلى المكان بحماية قوة من جيش وشرطة الاحتلال.

واعتدى مستوطنون على مواطنين قرب دوار "عين أيوب" غرب رام الله، في الوقت الذي نصبت فيه قوات الاحتلال حواجز عسكرية في محيط المكان من جهة قرية دير نظام شمالاً.