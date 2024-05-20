مستوطنون يهاجمون تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، تجمع "عرب المليحات" شمال غرب مدينة أريحا.

وأفاد المشرف العام على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن المستوطنين داهموا التجمع، ورعوا أغنامهم في المحاصيل الزراعية، واعتدوا على المواطنين جمال سليمان مليحات، وسليمان عطا الله مليحات.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا هجماتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم في عدد من البلدات والقرى وعلى الطرق في الضفة الغربية، كما هاجموا شاحنات تنقل بضائع ومساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.