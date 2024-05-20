حزب الله يستهدف مقر "الفرقة 91" في ثكنة "برانيت" التابعة للاحتلال

وطن: أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهدفها "مقر الفرقة 91" في جيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة "برانيت"، بصاروخ "بركان" ثقيل.

وأشارت في بيانها إلى أنّ العملية أدت إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال، وإلى تدمير جزء من الثكنة وإشتعال النيران فيها.

ولفتت إلى أنّ العملية جاءت رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصاً الاعتداء على بلدة ‌‏الناقورة، وذلك إلى جانب دعم غزّة وإسناد مقاومتها.

كذلك، استهدفت المقاومة موقع "‏الراهب" العسكري التابع للاحتلال بالأسلحة المناسبة، وثكنة "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية، محقّقةً إصابات مباشرة في العمليتين.

وأفادت مصادر صحفية بإطلاق نيران مباشرة في اتجاه إصبع الجليل المحتل، وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن عدّة استهدافات طالت شمالي فلسطين المحتّلة.

وأكدت استهداف موقع "برانيت" بصاروخ "بركان" ما أدى إلى اندلاع حريق، كما أكدت تعرّض مستوطنة "كريات شمونة" لقصف صاروخي، مشيرةً إلى دوي صفارات الإنذار في عدد كبير من مستوطنات الشمال خشية تسلل طائرة من دون طيار.

وفي الوقت الذي تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها دعماً لغزّة، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن توسيع حزب الله قدراته الهجومية منذ بداية الحرب.

وأوضحت أنّ توسيع القدرات يأتي على مستويين: الأول هو توسيع المدى الذي يطاله، والثاني بالنسبة إلى الأدوات التي يستخدمها.

المصدر: "الميادين"