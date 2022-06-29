استشهاد الشاب محمد ماهر مرعي في مخيم جنين

وطن: استشهد الشاب محمد ماهر مرعي (23 عامًا)، من مخيم جنين، صباح اليوم الأربعاء، متأثرًا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرًا.

وقالت مصادر محلية إن شابًا آخر أصيب خلال المواجهات التي اندلعت فور اقتحام قوات الاحتلال عددًا من أحياء جنين.

وكانت وحدات خاصة تسللت ليلًا باستخدام مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، وحاصرت عدة عمارات في المدينة مما أدى لاندلاع مواجهات مسلحة عنيفة.

واقتحمت تلك الوحدات العمارات والمنازل وسط إطلاق النار واحتجزت العديد من المواطنين وأخضعتهم للتحقيق الميداني، فيما اعتقلت الشابين يحيى الجعفر وأحمد النبهان.