إصابات كورونا في إيران تتجاوز حاجز 2 مليون

وطن: أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم الخميس عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وأكدت لاري، تسجيل 22.586 إصابة جديدة، ووفاة 185 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.006.934 كما ارتفعت الوفيات إلى 63.884 حالة.

وأشارت لاري إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.684.570 شخصا، مضيفة أن 4.221 من المصابين في حالة حرجة.

المصدر:( RT)