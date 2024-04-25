حزب الله يشنّ هجوماً جوياً على مقر لمدفعية الاحتلال

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها شنّت هجوماً جوياً بمسيّرة إنقضاضية على مقر "عين مرغليوت" التابع للجيش الإسرائيلي مؤكدةً أنّ المسيّرة أصابت ‏هدفها.

وأكدت المقاومة، اليوم الخميس، استهدافها ثكنة ‏زبدين التابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.

كذلك، قصفت المقاومة انتشاراً لجنود الاحتلال في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية، وأكدت تحقيق إصابات مباشرة.

وتواصل المقاومة تنفيذ عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، موضحةً أن الاستهداف في عين مرغليوت جاء أيضاً رداً على ‏استهداف الاحتلال القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها علما الشعب.

وفجراً، نشرت المقاومة مشاهد من رمايات صاروخية ضد أهداف إسرائيلية شمالي فلسطين المحتلة جاءت رداً على إعتداءات الاحتلال التي طالت المدنيين اللبنانيين.

وفي ظل استمرار عمليات المقاومة الإسلامية، تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية نقل القلق والواقع الذي يعيشه شمالي فلسطين المحتلة والمستوطنون.

وأكّد العقيد احتياط في جيش الاحتلال "كوبي ماروم"، أنّ هناك مأزقاً استراتيجياً في الشمال، وإنجازاً هائلاً لحزب الله على صعيد الوعي.

وأضاف، في حديثه مع "القناة 12" الإسرائيلية، أنّ "إسرائيل" أمام هذا الواقع قد خسرت الشمال مشيراً إلى تفكك "المجتمعات" هناك.

وفي شهادته "للقناة 12"، نقل مستوطن إسرائيلي صاحب مصلحة تجارية شمالي فلسطين المحتلة، صورة عن تداعيات الحرب وإخفاقات حكومة الاحتلال عند الجبهة مع لبنان.

وقال إنّ ما يجري في الشمال "مخيف وجنوني"، مقدّراً أنّ "20 إلى 30% من الإسرائيليين في الشمال لن يعودوا إليه لأنهم خائفون وفي حالة صدمة".

المصدر: الميادين