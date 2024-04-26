الاحتلال يعتقل شابين من بلدة قباطية جنوب جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، شابين من بلدة قباطية جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد جاسم نزال وأسيد رائد خزيمية الزغلول خلال اقتحامها البلدة ومداهمة منزلي ذويهما.

وكانت وحدات خاصة من جيش الاحتلال قد اقتحمت البلدة، قبل اقتحام آليات الاحتلال العسكرية، حيث نشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح العمارات، وسط إطلاق الرصاص على المركبات وباتجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال اقتحامها لقرية جلبون شمال شرق جنين، لليوم السادس على التوالي.

وأفادت المصادر المحلية بأن قوات الاحتلال نصبت نقطة مراقبة عسكرية في مغسلة، ونشرت فرقة مشاة راجلة داخل أحياء القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وسط إطلاق قنابل الصوت والقنابل المضيئة، دون أن يبلغ عن أي إصابات أو اعتقالات.