طوفان الأقصى" في اليوم الـ203.. انتشال جثامين من مجمع ناصر الطبي والاحتلال يواصل ارتكاب مجازر في غزه

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها 203 على التوالي، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى .

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، إن طواقمه انتشلت نحو 392 جثة في مجمع ناصر بعد انسحاب الاحتلال، مشيرًا إلى أن 58% من الجثث لم يتم التعرف عليها.

وشنت طائرات الاحتلال غارة عنيفة شرق حي الزيتون في مدينة غزة وشنت غارة أخرى تستهدف بلدة المغراقة شمالي محافظة الوسطى، كما استهدف طيران الاحتلال غارة على مسجد الصفا بمحيط مفترق السنافور في حي التفاح بالمدينة واستهدف أرضاً زراعية في منطقة الزوايدة.

واستشهد 8 مواطنين في قصف "إسرائيلي" جوي لسيارة فلسطينية، قرب مفترق المالية غرب مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34305، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77293 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ203: