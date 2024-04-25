مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في ثالث أيام "عيد الفصح"

وطن: أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أكثر من 900 مستوطن ومتطرف اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام "عيد الفصح ".

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن شرطة الاحتلال منعت المصلين الفلسطينيين من البقاء في باحات المسجد عندما قام المستوطنون المتطرفون بأداء صلواتهم التلمودية.

وأشارت أوقاف القدس إلى أن "المسجد الأقصى أصبح ثكنة عسكرية بعد اقتحام مئات المستوطنين له".

وكانت جهات يمينية ومؤسسات استيطانية تطلق على نفسها "جماعات الهيكل" دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح اليهودي الذي بدأ يوم الاثنين الماضي ويستمر لمدة 7 أيام، ويعتبر من أهم وأكبر المواسم الدينية التي تستغل لانتهاك حرمة الأقصى.

وعززت قوات الاحتلال من وجودها ودفعت بمئات من عناصرها إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة لتأمين اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى.

كما دعت "جماعات الهيكل" إلى تقديم قرابين الفصح في المسجد الأقصى مقابل منحة مالية.

وتتصدر دائما الدعوات لذبح القرابين في عيد الفصح جماعة "حوزريم لهار" أو "عائدون إلى جبل الهيكل" برئاسة المتطرف "رفائيل موريس" الذي ضُبط عشرات المرات يحاول إدخال الذبائح إلى سور القدس أو المسجد الأقصى.