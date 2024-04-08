اللعب والدعم النفسي.. تجاوز للصدمات النفسية الواقعة على أطفال غزة

وطن: يلجأ الكثير من الفنانين في قطاع غزة لمشاركة فنهم مع الإطفال لتقليل الخوف والتوتر الذي ياعنون منه بسبب الحرب والقصف.

يقول الفنان البصري مصطفى مهنا لوطن، إنه في ظل الظروف التي تمر على قطاع غزة من حرب طالت كثيرا وغيرت فينا قبل أن تغيّر في أطفالنا، نحاول تنظيم انشطة ترفيهية للأطفال من خلال الفن لإجراء تفريغ نفسي لهم لتقليل الخوف والتوتر.

وأضاف الفنان ابراهيم محمود لوطن، أنه يشارك في هذه الفعالية حتى يقوم بالترفيه عن الأطفال وإخراجهم من أجواء الحرب والخوف، وأن يعودوا للضحك مرة أخرى.

وأشارت طفلة نازحة أن الفعاليات الترفيهية تضمنت الرسم والغناء واللعب.