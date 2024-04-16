نازحون يروون لوطن تفاصيل إطلاق الاحتلال النار عليهم أثناء عودتهم للديار في شمال القطاع

وطن: توافد عددٌ كبير من النازحين في جنوبي قطاع غزة إلى شارع الرشيد الساحلي في محاولة للعودة إلى ديارهم في شمالي القطاع، إلا أن قوات الاحتلال منعتهم من ذلك وأطلقت النار عليهم، وفق ما روى عدد من النازحين لوطن.

وقالت نازحة من شمال القطاع لوطن، إن النازحين علموا أن طريق العودة للشمال قد فُتحت ويسمح للأهالي بالعودة إلى ديارهم، خاصة النساء والأطفال، ولكن بعد عودتنا واقترابنا من الدبابات تعرضنا لإطلاق نار من الدبابات والطائرات. مضيفة أن سيدة تمت الموافقة على عودتها لكن بعد اقترابها من الدبابات تم إطلاق النار عليها وأصيبت طفلتها برصاصة في الرأس.

وأضافت نازحة أخرى من شمال القطاع لوطن، إنها نزحت 7 مرات منذ بداية الحرب، حيث تم إبلاغ الأهالي أمس بالعودة لمنازلهم في شمال القطاع، ولكن لم يسمح لهم بالعودة. مناشدة المواطنين بالعودة بشكل جماعي الى ديارهم مهما كانت النتيجة.

ووجهت نازحة أخرى رسالة للعالم عبر وطن، تسألت فيها "نحن نموت أين أنتم؟ هل تعجبكم حياتنا؟ .. أنا عائد إلى الشمال ولا يوجد لدي أمل بأن أجد منزلي".

وطالب شاب نازح منذ بداية الحرب، المواطنين بالعودة إلى ديارهم في شمال القطاع.