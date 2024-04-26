الحوثيون: قصف سفينة "إسرائيلية" قرب عدن وأهدافا في "إيلات"

وطن: أعلنت جماعة الحوثي باليمن، مساء الخميس، مهاجمة سفينة" إسرائيلية" في خليج عدن، وأهداف في منطقة إيلات جنوب (الأراضي الفلسطينية المحتلة) بصواريخ ومسيرات.

وقال سريع إن "القوات البحرية (للجماعة) استهدفت السفينة "الإسرائيلية" إم إس سي داروين (MSC DARWIN) في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة وطائرات مسيرة، وحققت أهدافها".

وأضاف أن "القوات المسلحة أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية والمجنحة على أهداف (لم يحددها) تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة".

وأشار إلى "استمرار القوات المسلحة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي".

المتحدث الحوثي أكد "الاستمرار في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة (..) وعملياتنا لنصرة الشعب الفلسطيني لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

ولم يصدر تعقيب من الجانب "الإسرائيلي" بهذا الشأن.

وفي وقت سابق الخميس، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، إن "قواته استهدفت 102 سفينة أمريكية وبريطانية وإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا "إسرائيلية "مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن "إسرائيلية" أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

وتشن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا على غزة خلفت أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.



المصدر: الأناضول