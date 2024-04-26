"حزب الله" ينشر ملخص عملياته يوم الخميس.. كمين مركب وهجوم جوي وإصابات مباشرة ضد جيش الاحتلال

وطن: نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد جيش الاحتلال يوم الخميس، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".



وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 25 أبريل 2024، وفقا للتالي: "

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة‏ 17:15: استهداف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وإصابتها إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 15:30: شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على مقر عين مرغليوت للمدفعية وإصابة ال‏هدف، كرد على ‏استهداف القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها علما الشعب.‏

3- الساعة 23:10: "أعدت المقاومة ‏الإسلامية كمينا مركبا من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وعند وصولها إلى نقطة المكمن تم استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية ‏والصاروخية مما أدى إلى تدمير آليتين، وقد عمل العدو على نشر ساتر دخاني لسحب الخسائر.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة‏ 15:20: ‏استهداف انتشار لجنود العدو في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية، ‏وإصابته إصابة ‏مباشرة.‏

2- الساعة 23:00: بعد رصد دقيق ‌‏ومتابعة لتحركات قوات العدو على الحدود وأثناء دخول قوة منها إلى أول موقع ‏المالكية، تم استهدافها بنيران المدفعية، وقد أصيبت بشكل مباشر".

المصدر: RT