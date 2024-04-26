زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: لم نعد قادرين حتّى على معرفة في أيّ الأيام نحن، تحت نير هذا العدوان الصهيوني الغاشم

اليومان السادس والتسعون والسابع والتسعون بعد المائة لحرب الإبادة على غزة، 19 و20 أبريل 2024

تمرُّ الأيّام دون أن نشعر أحيانًا كثيرة ماذا يعني هذا اليوم أو ذلك الذي سبقه أو ما يليه. وكما تختلط علينا الأيّام نتخبّط في توقعاتنا حول هذا العدوان: هل سينتهي؟ متى؟ وكيف؟ وأين ستقع القذيفة أو الصاروخ القادم؟ فقد اعتدنا منذ بدء هذا العدوان الصهيوني أنّه لا يوجد في حياتنا يومٌ اسمه عطلة أسبوعية، أو أيّام مناسباتٍ للاحتفال، أو أعياد ميلاد، ولولا أنّ عيد الفطر هو التزامٌ دينيّ يلي رمضان، فلربما كان سيمرّ كما مرّت بقيّة الأيام.

أمس في الصباح الباكر، شدّني هاجسٌ مُخيف بأن تكون العمليّة البريُّة في رفح قد بدأت، خصوصًا أنني لم أكن قد استمعت للأخبار بعد. فقد اتّصلت بإحدى الزميلات في العمل ولمّا لم ترد حتى التاسعة صباحًا استغربت. اتّصلت بأخرى ولم ترد هي أيضًا. ثمّ أسرعت بفتح مجموعات الواتساب الواحدة تلو الأخرى، فلم أجد تفاعلًا من المشتركات على أيٍّ منها.

أخذت وقتًا ليس بقليل لأدرك بأنّ اليوم هو الجمعة، وهو يوم العطلة الأسبوعية واليوم الذي يليه أيضًا، أي اليوم، عُطلة لإنّه السبت. غضبت من نفسي ومن ظنّي وخوفي، والحقيقة أنّه منذ بدء هذا العدوان الغادر يعتريني القلق باستمرار، وأتوتّر بسرعة، وأعتقد أنّ الجميع مثلي في حالة صحوٍ واستنفارٍ دائم، ولا يخطر في بالي أن يوم الجمعة عطلة وأنّ الغالبية تحاول الاستغراق بالنوم، ويتأخّرون في الصحو لأنّ هذا من حقّهم الطبيعي.

وأنا أتجادل مع نفسي في الأمر انتبهت إلى أنني أقسو على ابنتي فرح كثيرًا، لأنّني بسبب فرق التوقيت بيننا أسهو أحيانًا كثيرة وأتّصل بها حسب توقيت فلسطين، ممّا يجعلُها تتأخّر عن ساعة نومها أو تضطر للصحو باكرًا خصوصًا في أيّام العُطل كي تردّ على اتصالي حتى لا أقلق. وعندما أكتشف أنّني تجاوزت الوقت في اتصالي أغضب من نفسي، كما حدث معي اليوم، حيث أزعجت زميلات العمل وصديقتي أيضًا المقيمات في الجنوب.

أمس للأسف، كُنت مُلحّةً في الاتصال على الزميلات، لدرجة اضطرّت إحداهنّ إلى الرد وهي ناعسة، وأخرى ردّ عليّ ابنها، وثالثة ردّ عليّ زوجها، أمّا الزميلة الرابعة فردّ عليّ طفلها الصغير وقال لي "ماما نايمة". حينها شعرت بالضيق وأدركت أنني أنا التي لم تنتبه لليوم وأنّه الجمعة. لم أزعج الأخريات فقط، بل أقلقتهنّ باتصالاتي المتكرّرة، لذا أسرعت كُلٌّ منهنّ بالاتصال بعدما أفقن من النوم، وقالت واحدةً منهنّ "خير، في إشي يا أستاذة؟ شفتك رنيتي عليّ كذا مرّة، معلش كنت نايمة لإنه اليوم جمعة". اعتذرت منها وقُلت لها لا شيء يستحق القلق، وأنني نسيت أنّ اليوم هو جمعة وعطلة.

أغلب المساءات، عندما نجلس أنا وصديقتي ووالدتها وقريبتي، نتحدّث في قضايا كثيرة، حيث تُذكّرنا أحداثُ هذا العدوان الأليم بأحداثٍ وقعت في الماضي، وقصصهنّ جميعًا تتمحور حول أحداثٍ حصلت قبل مجيء السلطة الوطنية، أي في فترة وجود الاحتلال الصهيوني داخل غزّة وخصوصًا أحداث الانتفاضة الأولى في الثمانينات وأوائل التسعينات. يتذكّرن عنف الجنود الصهاينة عندما كانوا يقتحمون البيوت بحثًا عن الفدائيين. يروين أحداثًا تُشبه ما يجري حاليًا في الضفة الغربية، ويؤكُدن أنّ قطاع غزة تاريخيًا، ومنذ عام 1967 وهو مبتلى بالصهاينة ويعيش تحت نير الاحتلال، وأنّ الشعب عانى كثيرًا، وأنّ الكثير من الشابات والشبان تعرّضوا للاعتقال الظالم، ومنهم من استشهد، إضافةً إلى تشريد الكثير من العائلات.

تتداخل الأحداث في حياتنا، وأيّامنا تتداخل في بعضها، وقصصنا كُلّها تتمحور حول من استشهدن واستشهدوا، ومن اعتقلن واعتقلوا، ومن جُرحهن وجراحهم خطيرة ولا علاج لشفائها، ومن هُدمت بيوتهن وبيوتهم كُليًا أو جزئيًا. ثمّ فجأة، يُصبح الحديث حول النزوح من بيتٍ لبيت، فتقول قريبتي "طلعنا من البيت تحت القصف يوم الاجتياح البرًي" وجمعينا نستذكر هذا اليوم وكُلٌّ منّا تقول ما حدث معها في ذلك اليوم، ووالدة صديقتي تقول "حتى اليوم هنا يُعتبر النزوح التاسع، حيث تنقلنا في أكثر من مكان"، ولكن أحيانًا لا نذكر أيّ الأيام كان ذلك اليوم، فالأيام متشابهة ولا يهمّ إن كان الجمعة أو الاثنين أو غير ذلك.

وكذلك الأحاديث، تتداخل يوميًا في بعضها البعض، وتكون حول الأكل والطبخ والأسعار والغلاء، وانقطاع صنفٍ ما وتوفّر صنفٍ آخر. وفي اتصالاتنا مع الأهل والزميلات، كان الحديث يبدأ دائمًا بـ" الله يفرجها وتنزاح هالغمة، طمنونا عندكن أكل؟". أمّا فمنذ أسبوعٍ تقريبًا تغيّر التساؤل: "كيفكم؟ سمعنا الأسعار نزلت، وكل شيء متوفًر، والله بيقولوا أرخص من عنا الخضار و...و..." أرد على هذا الكلام ضاحكة وأقول" يعني يمكن انتبهوا إن الناس بسبب المجاعة نزلت أوزانهن حبّوا يعوضونا كم كيلو من اللي خسرناهم".

في نفس اليوم أيضًا وأثناء اتصالي مع زميلتي، كان معظم الحوار حول إن كان علينا توفير مساعدات غذائية للنازحات أم حقائب صحية، وما هي الأولوية، وما هي احتياجات النساء، وأبلغتها بأنني سأتّصل الآن بالمورّد بشأن توفير كوبونات غذائية، لكنّها نبهتني مجدّدً: "لا يا أستاذة اليوم الجمعة".

صباح اليوم، وهو السبت، نسيتُ أيضًا أنّه يوم عطلة، وقمت منذ الصباح الباكر بإرسال الرسائل لجهات رسمية وحتى بعض الوزراء لمتابعة أعمال ومشاريع مركزنا، وتلقيت ردودًا إيجابية بأنه ستجري المتابعة. لكنّ صديقتي في رام الله، عندما اعتذرت منها أنني قد أزعجتها ربما، أرسلت على الواتساب رمزًا لوجهٍ ضاحك وكتبت لي بأنّ اليوم لا يوجد موظفين وموظفات لأنّه يوم عطلة.

ليومٍ ثانٍ تتداخل لديّ الأيام، ولكنني أثق بأنّ هذا الوضع سيتغيًر حتمًا بانتهاء هذا العدوان الغاشم، وستعود أيامنا منتظمةً، ونعود لنحتفل بكلّ المناسبات، ونستمتع بأيّام العطلة دون قلقٍ أو إزعاج.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والحصار