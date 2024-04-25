مقررة أممية: يجب معاقبة "إسرائيل" ومنع تصدير السلاح إليها

وطن: أكدت المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، ضرورة معاقبة "إسرائيل"، ومنع تصدير السلاح إليها.

وقالت ألبانيز، في مؤتمر صحفي، عُقد اليوم الخميس، إن الأوضاع في قطاع غزة لم تتغير، بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية.

وأضافت: الرعب الذي يعيشه أهالي غزة لا يمكن وصفه، والوضع يزداد سوءا بالضفة الغربية أيضا، وعلى الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها الإنسانية، وتوفير الأمان للنازحين.

ودعت المقررة الأممية إلى ضرورة فرض عقوبات على "إسرائيل"، ووقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للفلسطينيين.

وأكدت ألبانيز أن "إسرائيل" ما زالت ترفض دخولها إلى الأراضي المحتلة لمباشرة عملها.



