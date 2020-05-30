محافظ قلقيلية: إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة حجة

وطن: أعلن محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد العمال من بلدة حجة وهو مخالط لعامل مصاب في الداخل المحتل.



وقال رواجبة في تصريح صحفي له اليوم، "اوعزنا للطواقم الطبية والأمنية بتتبع الخارطة الوبائية الجديدة للمصاب وسيكون هناك اجراءات مناسبة لنتائج هذا التتبع وحجم الاختلاط وذلك بالتواصل مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية".



وأضاف أن وزارة الصحة كانت قد قامت بسحب 92 عينة يوم أمس والعينة المصابة من ضمنها، وتقوم الوزارة بسحب عينات اخرى وفق التطورات الجديدة للخارطة الوبائية الجديدة.



وأكد أن قرى عزون عتمة وسنيريا وبيت امين ما زالت المنطقة مغلقة والإجراءات الامنية والطبية مستمرة.