وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مدينة نابلس وبلدتها القديمة قادمة من حاجز "عورتا"، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت، بالتزامن مع مداهمة منشآت تجارية واعتقال شاب من بلدة عقربا جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاقتحام تركز في عمق البلدة القديمة، حيث توغلت آليات الاحتلال في منطقة "باب الساحة" و"حارة الغرب"، وانتشرت القوات في محيط "نادي حطين" وقرب "المقبرة الغربية". وتخلل المداهمات إطلاق مكثف لقنابل الصوت والحديث عن إطلاق نار حي خلال جولاتها في أحياء وسط المدينة.

وطالت عمليات التفتيش والمداهمة مرافق تجارية وعامة في المدينة، من بينها اقتحام مقهى "الهموز" ومطعم "نيابلوس".

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا جنوب نابلس، واعتُقل خلال المداهمة الشاب عايد نافز بني جابر.

وتُصعّد قوات الاحتلال من اقتحاماتها اليومية لمدن ومخيمات الضفة الغربية، لا سيما مدينتي نابلس وجنين، حيث تتخلل هذه الاقتحامات مداهمات للمنازل والمنشآت التجارية، واعتقالات تطال عشرات المواطنين، إلى جانب فرض قيود على الحركة وتفتيش الأحياء السكنية بحجج وأسباب أمنية.