وطن للأنباء: خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة الألبانية تيرانا، اليوم الأحد، وألقوا الحجارة وأطلقوا المفرقعات النارية مطالبين باستقالة رئيس الوزراء ادي راما، بحسب "رويترز".

وردت الشرطة بإلقاء الغاز المسيل للدموع ورش المياه وإطلاق الرصاص المطاطي في مسعى لتفريق الاحتجاجات التي يقودها طلاب ضد الحكومة لليوم الثاني على التوالي.

وتشهد العاصمة الألبانية مظاهرات منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول بدافع الغضب، مما يعتبره المحتجون فسادا حكوميا ونقص فرص العمل وتردي مستوى التعليم. وامتدت المظاهرات إلى مدن أخرى. وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف مع إضرام المشاركين النار في مبان حكومية ومصارف وتحطيمهم واجهات متاجر ورشقهم أفراد الشرطة بالحجارة.

وتصاعد التوتر مجددا أمس السبت بعد فترة هدوء لم تدم طويلا. ورشق عدد من المتظاهرين يرتدون أقنعة مبنى حكوميا بالحجارة وحاولوا الوصول إلى مكتب "راما"، لكن الشرطة دفعتهم بعيدا.

وقال مسؤولو الصحة إن 12 شخصا أصيبوا اليوم الأحد، بعدما أصيب أكثر من 60 شخصا أمس، كثيرون منهم جراء الرصاص المطاطي.

وتنفي الحكومة تهم الفساد، ودعت إلى إجراء حوار بشأن مطالب المتظاهرين، واتخذت تدابير مثل خفض أسعار الوقود وتخصيص المزيد من الأموال للأسر الفقيرة.