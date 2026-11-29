عراقجي: خطة اليومين لا تزال مطروحة.. وترامب يريد اتفاقاً دائماً

تحذيرات من هجمات جديدة على ناقلات النفط وسط تعثر المفاوضات

وطن للأنباء: عاد مضيق هرمز إلى واجهة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، في ظل استمرار تعثر المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، وتمسك طهران بربط استئناف حركة الملاحة البحرية بتلبية مطالبها، مقابل إصرار واشنطن على التوصل إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب ويضمن معالجة الملف النووي الإيراني.

وفي أحدث تصريحاته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن الخطة التي طرحتها طهران لمدة يومين لا تزال على الطاولة، مؤكداً عدم حدوث تطورات جديدة تستحق الإعلان بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة.

ووصف عراقجي الخطة بأنها "معقولة ومتوازنة"، موضحاً أنها تأخذ في الاعتبار مطالب إيران ووجهات نظر الطرف المقابل، ويمكن تنفيذها خلال فترة قصيرة، بما يتيح إعادة فتح مضيق هرمز وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف أن تنفيذ الخطة مرهون باستجابة واشنطن للمطالب الإيرانية، مشيراً إلى أن هذه المطالب ليست جديدة أو غير معقولة، وأن بعضها سبق طرحه في تفاهمات سابقة.

طهران: لا فتح للمضيق قبل تلبية الشروط

وتتمسك إيران بأن رفع الحصار البحري الأميركي المفروض على موانئها، وتخفيف العقوبات الاقتصادية، والإفراج عن أصولها وأموالها المجمدة، تمثل شروطاً أساسية لإعادة فتح المضيق واستعادة حركة الملاحة بصورة طبيعية.

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قد أكد، الأسبوع الماضي، أن طهران لن تتخذ خطوات باتجاه التفاوض مع واشنطن قبل تنفيذ شروطها السبعة، التي تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري، والإفراج عن الأموال المجمدة، إلى جانب تقديم ضمانات بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية.

وفي السياق، قال عراقجي إن بلاده مستعدة لإعادة فتح المضيق في اليوم التالي لتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها، بما يسمح باستئناف المفاوضات فوراً، بدلاً من الانتظار لمدة 60 يوماً قبل الانتقال إلى اتفاق شامل.

وتشير التصريحات الإيرانية إلى أن طهران تسعى إلى تحويل السيطرة على حركة الملاحة في المضيق إلى ورقة تفاوضية للحصول على تنازلات اقتصادية وسياسية وأمنية من واشنطن.

ترامب: نريد اتفاقاً حقيقياً ودائماً

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، إن طهران تريد اتفاقاً لإنهاء الأعمال القتالية، لكنه لا يقبل بأي اتفاق لا يلبي الشروط الأميركية.

وأضاف: "نريد اتفاقاً حقيقياً، وليس اتفاقاً زائفاً"، في إشارة إلى رفض واشنطن الاكتفاء بتفاهمات مؤقتة لا تعالج الملفات الأساسية للخلاف بين الجانبين.

وكان ترامب قد أكد، في تصريحات سابقة نقلتها شبكة "سي بي إس نيوز"، أنه يريد اتفاقاً دائماً يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي مستقبلاً، مشيراً إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن الخطوة العسكرية المقبلة، وأنه قد ينتظر حتى عام 2027.

وفي تحرك دبلوماسي موازٍ، عقد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في واشنطن، الاثنين الماضي، في إطار التنسيق بشأن الوساطة القطرية ومحاولات استئناف المفاوضات المتعثرة.

ولم تعلن واشنطن عقب الاجتماعات عن أي تغيير في موقفها أو عن التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن المضيق.

تحذيرات بحرية من هجمات جديدة

وعلى الأرض، لا تزال المخاطر الأمنية تهدد حركة الملاحة في المضيق، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وحذرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، من احتمالية وقوع مزيد من الهجمات على ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، مؤكدة أن مستوى التهديد البحري في المنطقة لا يزال شديداً، ويشمل مسارات الملاحة في الاتجاهين.

وبحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك، تعرضت 17 ناقلة نفط لهجمات في المضيق منذ الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، بينها أربع ناقلات خلال الفترة الممتدة بين 22 و25 من الشهر الجاري.

كما أفادت وكالة "رويترز"، الأربعاء الماضي، بأن الحرس الثوري الإيراني أعلن تعرض ناقلتي نفط لألغام بحرية أثناء محاولتهما استخدام مسار غير مصرح به عبر المضيق، فيما حذرت طهران السفن من المرور دون التنسيق مع قواتها.

وتواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، في وقت تتراجع فيه حركة الشحن التجاري عبر المضيق إلى مستويات أدنى بكثير من مستوياتها المسجلة عام 2025.

اتفاق مؤجل أم مواجهة مفتوحة؟

وتكشف المواقف المتبادلة عن فجوة واضحة بين أولويات الطرفين؛ فإيران تريد معالجة الحصار والعقوبات والأصول المجمدة وضمانات وقف الحرب قبل تقديم تنازلات بشأن المضيق، بينما تسعى واشنطن إلى اتفاق دائم يتناول الملف النووي ويضمن مصالحها الأمنية والإقليمية.

وتتمثل العقدة الرئيسية في ترتيب الخطوات المتبادلة، إذ تريد طهران تنفيذ مطالبها أولاً، بينما لا تزال واشنطن تتمسك باتفاق أوسع يتجاوز التفاهمات المؤقتة بشأن الملاحة البحرية.

وفي ظل استمرار الحصار والتحذيرات من استهداف السفن، تبدو مبادرة اليومين اختباراً جديداً لإمكانية استئناف المسار الدبلوماسي، إلا أن غياب رد أميركي معلن على الشروط الإيرانية، واستمرار القيود البحرية، يبقيان احتمالات التصعيد قائمة.

وبينما تحاول الوساطات الإقليمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، يبقى مضيق هرمز أحد أبرز أوراق الضغط المتبادلة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار تعثر المفاوضات إلى توسيع المواجهة وتداعياتها على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.