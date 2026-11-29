- عدوان متواصل يطال تجمعات النازحين والمنشآت الطبية

- استهداف عيادة "أطباء بلا حدود" واستشهاد اثنين من العاملين

- نقص الأدوية والمعدات وتعطل المولدات يهدد استمرارية الخدمات الصحية في غزة

- استمرار الخروقات الإسرائيلية يعمّق الكارثة الإنسانية ويقوّض فرص التعافي

وطن للأنباء: يتواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مخلفاً مزيداً من الشهداء والجرحى، وسط اتساع دائرة الاستهداف لتشمل تجمعات المدنيين ومواقع إيواء النازحين والمنشآت الصحية والإنسانية، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية والصحية مع استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات والإمدادات الأساسية..

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى1,723 شهيداً، إضافةً إلى تسجيل 6,208 إصابات، و854 حالة انتشال جثامين.

استهداف عيادة "أطباء بلا حدود" واستشهاد اثنين من العاملين

وفي تطور آخر أثار موجة إدانات دولية، استهدفت قوات الاحتلال، الجمعة الماضية، اثنين من العاملين لدى منظمة "أطباء بلا حدود"، إثر قصف بطائرة مسيّرة إسرائيلية طال عيادة تابعة للمنظمة في مدينة غزة.

وقالت المنظمة إن الشهيدين كانا يعملان حارسين للمنشأة، مؤكدة أن مقرها يحمل شعاراتها بوضوح، وأن موقعه كان معروفاً لدى جيش الاحتلال.

وأضافت أن الهجوم يرفع عدد موظفيها الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 17 موظفاً، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

وأعلنت "أطباء بلا حدود" تعليق خدمات العيادة مؤقتاً، بما يشمل خدمات التغذية والاستشارات المقدمة للنساء الحوامل، الأمر الذي يضيف عبئاً جديداً على منظومة الرعاية الصحية المتدهورة في القطاع.

إدانات أممية ومطالبات بحماية المنشآت الطبية

وأدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الهجوم، واصفاً إياه بأنه "صادم وغير مقبول"، مشدداً على ضرورة حماية العاملين في المجال الصحي والإنساني، وعدم استهداف أولئك الذين يكرسون حياتهم لإنقاذ الآخرين.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته وحزنه إزاء مقتل العاملين، مؤكداً ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، بما يشمل حماية المستشفيات والعيادات والطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني.

ويأتي استهداف العيادة بعد أسابيع من قصف قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، والذي أسفر عن استشهاد ستة أشخاص، بينهم عامل صحي ومرضى ومرافقون، وإصابة 27 آخرين على الأقل، وفق منظمة الصحة العالمية.

وتعرضت مرافق حيوية داخل المجمع لأضرار واسعة، شملت غرف العمليات ووحدة الإفاقة والعناية المركزة، ما زاد من الضغوط على أحد أهم المراكز الطبية المرجعية في جنوب القطاع، والذي يقدم خدماته لنحو 1.3 مليون شخص.

النازحون بين القصف والبرد ومخاطر انهيار الملاجئ

ولا تقتصر تداعيات التصعيد على الخسائر البشرية المباشرة، إذ يواجه نحو 1.36 مليون فلسطيني، أي ما يعادل 65% من سكان القطاع، ظروفاً معيشية قاسية داخل خيام ومساكن مؤقتة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية، وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

وحذر التقرير من أن محدودية الأراضي الآمنة والاكتظاظ السكاني ونقص المأوى الملائم تجعل نقل العائلات من مواقع النزوح الخطرة أمراً بالغ الصعوبة، في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بالأمطار والسيول وانهيار المساكن المؤقتة.

وأشار إلى أن الانخفاض الحاد في إمدادات مواد الإيواء الشتوية والقيود المفروضة على إدخال المساعدات يعرقلان الاستجابة الإنسانية، موضحاً أن التمويل المتاح لا يغطي سوى 35% من الاحتياجات الدنيا المطلوبة للاستجابة الشتوية.

كما كشف التقرير أن مخزونات الإمدادات المتاحة والشحنات الواردة تغطي أقل من 20% من الاحتياجات المتعلقة بالبطانيات والفرش والأضواء الشمسية، فيما لا تغطي سوى أقل من 1% من احتياجات الملابس الشتوية.

وفي مؤشر على اتساع المخاطر الصحية والبيئية، أشار التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، إلى جانب نقص مستلزمات الصيانة، ترفع احتمالات حدوث فيضانات وتدفق مياه الصرف الصحي إلى مواقع النزوح.

المنظومة الصحية أمام مزيد من الانهيار

وفي القطاع الصحي، تتواصل التحذيرات من نقص المستلزمات والأدوية وتعطل المعدات، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالمرافق الطبية خلال الحرب واستمرار الهجمات على المنشآت الصحية.

وذكر تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 43% من المولدات الكهربائية التي تخدم مستشفيات وعيادات وزارة الصحة تجاوزت مواعيد الصيانة المطلوبة، ما يهدد استمرارية الخدمات الطبية المنقذة للحياة.

كما أشار إلى فقدان نحو 76% من معدات التصوير الطبي خلال الحرب، واستمرار النقص الحاد في أدوية العلاج الكيميائي والسوائل الوريدية ومستلزمات غسيل الكلى والمواد المخبرية والمستهلكات الجراحية.

وعلى صعيد الأوضاع الصحية العامة، أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل 692 حالة اشتباه بالتهاب السحايا خلال الفترة الممتدة بين الأول من تشرين الأول/أكتوبر و23 تشرين الثاني/نوفمبر، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في الحالات خلال النصف الثاني من تشرين الأول، وتركز النسبة الأكبر بين الأطفال دون عام واحد.

مئات العاملين الإنسانيين قتلوا منذ بدء الحرب

وفي سياق متصل، كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ 600 شخص على الأقل، بينهم 13 منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وكان من بين الضحايا موظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قتل في غارة إسرائيلية قرب بئر مياه في جباليا يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر، أثناء تأدية مهامه الاعتيادية في توفير المياه للسكان، فيما أصيب ثلاثة آخرون.

وتعكس هذه الأرقام اتساع المخاطر التي تواجه العاملين في الإغاثة، في وقت يعتمد فيه مئات آلاف الفلسطينيين على خدمات المؤسسات الأممية والمنظمات الإنسانية لتأمين الغذاء والمياه والرعاية الصحية والمأوى.

وبين استمرار القصف واستهداف مواقع الإيواء والمنشآت الصحية، وتراجع قدرة المؤسسات الإنسانية على تقديم خدماتها، تتعمق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، فيما يظل المدنيون، ولا سيما الأطفال والنساء والمرضى والنازحون، الأكثر عرضة لتداعيات التصعيد الإسرائيلي، وسط مطالبات دولية متواصلة بتوفير الحماية للمدنيين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.