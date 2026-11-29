وطن للأنباء: أصيب خمسة مواطنين، بينهم إصابة حرجة، مساء اليوم الأحد، في استهدافين نفذتهما طائرات مسيّرة إسرائيلية غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاستهداف الأول وقع في حي النصر، بجوار مخبز الشرق، فيما وقع الاستهداف الثاني في شارع عيدية بمخيم الشاطئ، غرب المدينة.

وأضافت المصادر أن دوي استهدافين سُمع بالقرب من مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وفي السياق، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 74,793 شهيدا و176,348 مصابا.