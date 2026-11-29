طهران تعرض إنهاء الحرب ورفع العقوبات والحصار البحري والإفراج عن أصولها المجمدة مقابل إعادة فتح المضيق وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.. والوساطة القطرية الباكستانية متواصلة.

وطن للأنباء: أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، أنّ خطة اليومين التي طرحتها إيران لا تزال على الطاولة، واصفاً إياها بأنّها معقولة تماماً.

وأوضح عراقتشي، اليوم الأحد، أنّ هذه الخطة متوازنة، وأنّ جهوداً بُذلت لمراعاة وجهات نظر الطرف المقابل فيها أيضاً.

وأشار إلى إمكانية أن تفضي الخطة إلى فتح مضيق هرمز وبدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، شريطة مراعاة مطالب إيران.

وأعلن عراقتشي أنّ جهود قطر وباكستان لا تزال مستمرة، مؤكداً أنّه لم يتم الوصول بعد إلى مرحلة تنفيذ الخطة.

وعن العلاقات مع الدول المجاورة، قال عراقتشي: "جيراننا هم أولويتنا ولا سيما في ظل ظروف العقوبات والضغوط الأميركية".

يُذكر أنّ خطة اليومَين الإيرانية تتضمن تنفيذ واشنطن في اليوم الأول جميع التزاماتها، بما في ذلك إنهاء الحروب على كل الجبهات، ورفع العقوبات النفطية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المُجمّدة، ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية.

وفي اليوم الثاني، وعقب إنجاز هذه الخطوات، تقوم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، وتبدأ المفاوضات للتوصّل إلى اتفاق نهائي، يشمل، من بين أمور أخرى، البرنامج النووي الإيراني.

في السياق، أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، في وقتٍ سابق اليوم، أنّ مضيق هرمز سيبقى مغلقاً حتى تلبية شروط إيران، وأنّ الحصار على إيران قد فشل.