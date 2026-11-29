وطن للأنباء: رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واستهجنت، تصريحات منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، التي وصف فيها "حماس" وفصائل المقاومة بأنها "حركات إرهابية"، معتبرة أن هذه التصريحات تنسجم مع محاولات الاحتلال تجريم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.

وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني لا يزال يرزح تحت احتلال استعماري يمارس مختلف أشكال القتل والقمع والانتهاكات الجسيمة، ويواصل ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والأرض والمقدسات دون حسيب أو رقيب.

وشددت على أن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية وتقرير المصير حق مشروع تكفله القوانين والمواثيق الدولية.

الاحتلال يرتكب جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا

وأوضحت الحركة أن "حماس" حركة تحرر وطني تواجه احتلالاً، وصفته بأنه كيان إرهابي، ارتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب جرائمه المتواصلة في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل.

الإرهابي الحقيقي هو من يمارس القتل والتهجير والتجويع

وأضافت "حماس" أن الإرهابي الحقيقي هو من يرتكب الإبادة الجماعية، ويمارس القتل والتهجير والحصار والتجويع، ويواصل سياسات تهويد القدس، ويعتدي على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما اتهمت الحركة الاحتلال بتوفير الحماية للعصابات التي تعتدي على أبناء الشعب الفلسطيني، وضرب جميع الاتفاقات والقوانين الدولية عرض الحائط.