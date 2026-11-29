كتب فراس صالح: لم تعد أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» محصورة في نقص التمويل أو اتساع العجز المالي، بل باتت أزمة قيادة ونهج إداري يثيران تساؤلات جدية حول مدى التزام المفوض العام بالإنابة كريستيان ساوندرز بحماية التفويض الأممي للوكالة وصون حقوق اللاجئين والعاملين فيها. فبدلاً من أن تكون مواجهة الأزمة مدخلاً لتحرك دولي واسع يحشد التمويل ويواجه الضغوط السياسية التي تستهدف الأونروا، تحولت إجراءات الإدارة إلى سلسلة من التدابير التقشفية التي يدفع ثمنها الموظفون واللاجئون.

منذ توليه مهامه في الأول من تموز/ 2026، اتجه ساوندرز إلى تقليص ساعات العمل والخدمات وخفض رواتب العاملين، مقدماً هذه الإجراءات باعتبارها استجابة للعجز المالي. وقد أقر أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن إجراءات التقشف حققت وفورات مالية، لكنها جاءت على حساب ساعات تقديم الخدمات وقدرة الوكالة التشغيلية. وهنا يبرز السؤال: هل تتمثل مهمة المفوض العام في إدارة انكماش الأونروا، أم في حماية قدرتها على أداء التفويض الذي منحته إياها الجمعية العامة؟

إن تقليص ساعات العمل بنسبة 20% وما رافقه من خفض لرواتب غالبية العاملين المحليين لم يعد مجرد إجراء محاسبي، بل أصبح واقعاً يطال التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية. فالطالب الذي يخسر ساعات من تعليمه، والمريض الذي تتراجع فرص حصوله على العلاج، والعائلة التي تنتظر المساعدة، جميعهم يدفعون ثمن أزمة لم يكونوا سبباً فيها. كما أن تحميل الموظفين تبعات العجز المالي عبر الاقتطاع من رواتبهم أو تهديدهم بفقدان وظائفهم يمثل إخلالاً بمبدأ العدالة والمسؤولية المؤسسية.

وتتعمق أزمة الثقة مع قرار إنهاء خدمات 70 موظفاً في قطاع غزة، الذي أعلنته الإدارة في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، تحت عنوان اعتبارات أمنية وتشغيلية، رغم تأكيدها أن القرار ليس إجراءً تأديبياً ولا يمثل إقراراً بصحة الاتهامات الموجهة إليهم. وهو ما يطرح تساؤلات حول الضمانات القانونية والوظيفية للعاملين، وحول المعايير التي تستند إليها الإدارة في اتخاذ قرارات بهذه الخطورة، خصوصاً في ظل ما أعلنته بشأن عدم تلقي الأدلة المطلوبة من السلطات الإسرائيلية.

ولا تتوقف المخاوف عند الإجراءات المنفذة، بل تمتد إلى ما أثير في تقارير صحفية عن خطط لإعادة هيكلة الوكالة وتقليص عملياتها تدريجياً، بما قد يفضي إلى الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين ودمج بعض المرافق الصحية والخدمية. وحتى إن لم تتحول هذه التوجهات إلى قرارات نهائية، فإن مجرد طرحها يعكس خطورة النهج القائم، ويستوجب إشراك الدول المضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية واتحادات العاملين وممثلي اللاجئين في أي نقاش يمس مستقبل الوكالة وخدماتها.

إن الأونروا ليست مؤسسة تجارية تُقاس كفاءتها بحجم ما توفره من نفقات، ولا يجوز التعامل مع خدماتها باعتبارها بنوداً قابلة للحذف كلما تراجع التمويل. فهي وكالة أممية تأسست بموجب القرار 302، وتحمل تفويضاً دولياً مرتبطاً باستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين وغياب الحل العادل، وفي مقدمة حقوقهم حق العودة وفق القرار 194. ومن ثم، فإن إضعاف قدراتها التشغيلية وتقليص خدماتها بصورة متراكمة لا يمثلان مجرد إعادة تنظيم إداري، بل يحملان مخاطر سياسية تتصل بتفريغ التفويض من مضمونه وتهيئة الظروف لطرح بدائل عن دور الوكالة ومسؤولياتها.

لقد تعرضت الأونروا لاستهداف سياسي وإسرائيلي مباشر، وطالت الاعتداءات منشآتها وموظفيها، وتعرضت لضغوط هدفت إلى تقويض شرعيتها ودفع الدول المانحة إلى وقف تمويلها. وكان يفترض أن تقابل هذه التحديات باستراتيجية قيادية واضحة، تقوم على تعبئة الأمم المتحدة والدول المانحة، وتوسيع التحرك الدبلوماسي، وحماية الموظفين والمنشآت، والدفاع عن التفويض الأممي. لكن الإدارة اختارت التركيز على تقليص الإنفاق والخدمات، بدلاً من جعل مواجهة الاستهداف السياسي وتأمين التمويل المستدام أولوية متقدمة.

لا شك أن مسؤولية الأزمة لا تقع على المفوض العام وحده؛ فالأمم المتحدة والدول المانحة تتحملان مسؤولية أساسية عن توفير التمويل الكافي والمستقر، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية القيود والاعتداءات التي تعرقل عمل الوكالة. لكن تعدد المسؤوليات لا يعفي الإدارة من المساءلة عن قراراتها وخياراتها، ولا يبرر تحميل العاملين واللاجئين كلفة الأزمة. فالمفوض العام ليس مجرد مدير مالي، بل هو المسؤول الأول عن قيادة الوكالة والدفاع عن تفويضها وضمان استمرار خدماتها.

إن المطالبة برحيل ساوندرز تنطلق من تراجع الثقة بقدرته على إدارة هذه المرحلة وفق متطلبات حماية الأونروا، بعدما أصبحت إجراءات التقليص عنواناً بارزاً لسياسة إدارته. فالوكالة تحتاج إلى قيادة تواجه الدول المانحة بمسؤولياتها، وتفتح حواراً جدياً مع اتحادات العاملين، وتضمن مشاركة الجهات الفلسطينية والدول المضيفة، وتدافع عن الخدمات باعتبارها التزاماً أممياً لا امتيازاً قابلاً للتراجع.

لم يعد مقبولاً أن يُطلب من الموظفين دفع ثمن العجز المالي من رواتبهم، ومن اللاجئين دفعه من تعليم أبنائهم وصحتهم وكرامتهم، بينما تبقى المسؤولية الدولية عن تمويل الوكالة دون معالجة جادة. إن من يفقد القدرة على حماية التفويض، ويجعل تقليص الخدمات أداة أساسية لإدارة الأزمة، عليه أن يتحمل المسؤولية السياسية والإدارية عن خياراته.

الأونروا تحتاج إلى مفوض يدافع عن ولايتها، لا إلى إدارة تتعايش مع تآكلها؛ تحتاج إلى قيادة تحشد التمويل وتحمي الموظفين والخدمات، لا إلى قرارات تقشفية تُضعف حضورها. لذلك، فإن رحيل المفوض العام بالإنابة بات مطلباً للمساءلة وإعادة بناء الثقة، وحمايةً لوكالة لا تنفصل مسؤوليتها عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة .