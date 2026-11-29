وطن للأنباء: في مقال رأي نُشر بصحيفة "هآرتس"، يطرح الكاتب والصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي قراءة نقدية لمسار محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، معتبرا أن الرهان على إسقاطه قضائيا بتهم الفساد كان خطأ إستراتيجيا، في حين تظل جرائمه الكبرى في قطاع غزة والضفة الغربية بمنأى عن المساءلة داخل "إسرائيل"، على الرغم من أنها، في نظره، ما ستدينه أمام التاريخ.

وينطلق ليفي، المعروف بنقده الحاد للاحتلال والسياسات الإسرائيلية الرسمية، من موقف قضاة المحكمة المركزية في القدس، الذين أبدوا شكوكا جدية بشأن قوة بعض الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو في قضايا الفساد المتعلقة بعلاقاته برجال أعمال وناشرين، من بينهم نوني موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ورجل الأعمال والمنتج السينمائي الإسرائيلي أرنون ميلتشان.

ورغم أن موقف القضاة لا يعني صدور حكم ببراءة نتنياهو أو انتهاء محاكمته، فإن ليفي يرى فيه ما يستوجب مراجعة خصوم رئيس الوزراء حساباتهم، والاعتراف بإخفاق النيابة العامة.

معسكر "أي أحد إلا بيبي"

واستهل الكاتب بالقول إن "عليك أحيانا الاعتراف بالخطأ، حتى لو كنت تقف في صف الحق. وأحيانا، في خضم نضال عادل، ينبغي لك الإقرار بأن هناك مسارات كان من الأفضل ألّا تسلكها، حتى لو كنت تنتمي إلى معسكر "أي أحد إلا بيبي" (نتنياهو) أو إلى النيابة العامة. لكن هذا لم يحدث".

وقال إن المحكمة المركزية في القدس ألقت "قنبلة خارقة للتحصينات"، لكنها أخفقت في اختراق جدران معسكر معارضي رئيس الوزراء، في إشارة إلى عدم مراجعتهم موقفهم من المحاكمة.

فنتنياهو، في نظر ليفي، لا يزال "الشخصية الشيطانية" ذاتها، لكن ذلك لا يبرر تجاهل الشكوك التي أثارتها المحكمة بشأن مسؤوليته الجنائية، ولا سيما أن خصومه هم من طالما ناضلوا دفاعا عن استقلال القضاء.

ويشير إلى أن خصوم نتنياهو باتوا يهاجمون القضاة أنفسهم، معتبرا أن المحاكمة التي اتخذوها سلاحا في مواجهته تحولت إلى سلاح ذي حدين، وأنه ما كان ينبغي إجراؤها من الأساس.

اختيار المعارك

ولا يرى الكاتب في تعثر المحاكمة سوى دليل على إخفاق معارضي نتنياهو في اختيار معركتهم معه، إذ اختزلوا المواجهة في قضايا تتعلق بعلاقاته برجال أعمال ووسائل إعلام، بدلا من مساءلته عن سياساته التي ألحقت أضرارا تاريخية بإسرائيل.

فحتى قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان نتنياهو، بحسب ليفي، قد أخرج قضية الاحتلال من جدول الأعمال الإسرائيلي، وأضفى الشرعية على اليمين الذي يصفه بالفاشي، وسعى إلى تقويض منظومة الحكم.

أما عاره الحقيقي، في نظر الكاتب، فيكمن في الإبادة الجماعية والدمار في غزة، وأعمال العنف الجماعي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتحريض ضد المواطنين العرب في "إسرائيل"، وهي القضايا التي كان الأجدر بخصومه أن يسعوا إلى محاسبته عليها.

ويوجّه الكاتب انتقادات أشد حدة، إذ يعزو إحجام المعارضة الإسرائيلية عن خوض هذه المعركة إلى أنها لا تملك بديلا حقيقيا عن سياسات نتنياهو، سواء في ما يتعلق بالاحتلال أو بالحروب على غزة ولبنان وسوريا وإيران، بل يرى أن قادتها كانوا سيتصرفون بالطريقة ذاتها لو كانوا في موقعه، وأن غايتهم هي الحلول محله لمواصلة السياسات نفسها.

وفي موقف لافت، يعيد ليفي التأكيد على أن نتنياهو تعرض لمحاكمة افتقرت إلى أساس كافٍ في بعض اتهاماتها، محذرا من أن إخفاق الادعاء العام لا ينبغي تبريره بالعداء السياسي للمتهم، حتى لو كان مسؤولا عن أزمات جسيمة.

ويختتم ليفي بالقول إن ثمة دائما "جانبا مضيئا؛ إذ قد يفتح إلغاء محاكمة نتنياهو بتهم الفساد بابا لخروجه من الحياة العامة".

فالمحاكمة، في تقديره، أفقدت رئيس الوزراء صوابه وحوّلته إلى حيوان جريح، وأفرزت نسخة أشد سوءا منه، راحت تشن الحروب من أجل البقاء في السلطة.

المصدر: "هآرتس"