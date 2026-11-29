وطن للأنباء: أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، اليوم الأحد، المضي في إنهاء العدوان والحصار السعودي، وفتح المطارات والموانئ، واستعادة الثروات الوطنية وصرف المرتبات وتحرير الأراضي المحتلة.

وكشف المشاط أنّ سلطنة عُمان سلّمت السعودية نقاطاً تجاوبت معها صنعاء، لكنّ الرياض لم تتفاعل معها حتى الآن، مشيراً إلى أنّ هذه النقاط المنصفة قوبلت بتجاهل سعودي ورفض لمساعي السلام من أي جهة.

وشدد على حرص صنعاء، منذ اللحظة الأولى، على التعامل المسؤول مع الجهود المخلصة للسلام عبر فريقها الدبلوماسي المفاوض.

بنود المبادرة

وأوضح المشاط أنّ النقاط التي تبلورت عن فريق صنعاء التفاوضي تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار براً وبحراً وجواً بين اليمن والسعودية، وفتح جميع مطارات وموانئ البلدين وعدم استهدافها أو حصارها، وإلغاء الإجراءات المانعة لذلك من الطرفين.

كما تتضمن المبادرة تصدير الثروة النفطية من دون منع من أيّ من الطرفين، لصرف مرتبات الموظفين في أنحاء اليمن، وإطلاق جميع الأسرى لدى الجانبين، وإلغاء الإجراءات المضرة بحياة مواطني البلدين في الداخل والخارج.

وشدد المشاط على أنّ الإخلال بأي بند من بنود المبادرة يُعدّ إخلالاً بها كلها، ويتحمل الطرف المخلّ المسؤولية.

المشاط: سنواصل موقفنا حتى إنهاء العدوان والحصار

وأمام العدوان المستمر، أكد المشاط أنّ اليمن يمتلك "قوة الحق وعدالة المطالب المشروعة لشعبنا"، مشدداً على مواصلة موقفه حتى إنهاء العدوان والحصار السعودي، مهما كانت الأعمال العدوانية والتحشيدات.

وفي ما يتعلق بالملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، أكد المشاط أنّها آمنة، باستثناء السفن التابعة للسعودية، حتى إنهاء العدوان والحصار.

ونفى المشاط الادعاءات السعودية بشأن استهداف القوات المسلحة اليمنية للمقدسات، واصفاً إياها بأنّها "بهتان عظيم".

وأكد أنّ اليمن ليس لديه مطامع في أي دولة، ولا عداء إلا مع من اعتدى عليه، موضحاً أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية تستهدف التحشيدات التابعة للسعودية، ولا تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية أو غيرهم.

في السياق، اتهمت وزارة الخارجية اليمنية في حكومة صنعاء النظام السعودي برفض أي حل يفضي إلى إنهاء العدوان ورفع الحصار عن اليمن.

وحذّرت من أن رفض النظام السعودي لأي حلول منصفة سيؤدي إلى ديمومة الحرب واتساع دائرة المواجهة.

المصدر: "الميادين"