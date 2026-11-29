وطن للأنباء: سجلت الانتخابات البرلمانية في إسبانيا ارتفاعاً قياسياً في نسبة المشاركة، بعدما تجاوزت 68% عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، وفق بيانات أولية صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، في مؤشر على الإقبال الكبير للناخبين على صناديق الاقتراع.

وبحسب البيانات الرسمية الأولية، بلغت نسبة المشاركة 68.1%، مقارنة بنحو 53.1% في التوقيت نفسه خلال الانتخابات العامة السابقة التي جرت في يوليو 2023، أي بزيادة تقارب 15 نقطة مئوية.

وشهدت الانتخابات الحالية تعبئة انتخابية واسعة، في ظل منافسة سياسية حادة بين الحزب الاشتراكي العمالي بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وحزب الشعب المحافظ بقيادة ألبرتو نونييث فييخو، إلى جانب حزب "فوكس" اليميني المتطرف.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة، كونها قد تحدد مستقبل الحكومة الإسبانية، وسط توقعات باستمرار المنافسة على تشكيل أغلبية برلمانية، واحتمال تحالف حزب الشعب مع حزب "فوكس" للوصول إلى عتبة الأغلبية البالغة 176 مقعداً في البرلمان المؤلف من 350 مقعداً.

وتصدرت أزمة ارتفاع أسعار السكن والإيجارات، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والجدل بشأن ملفات سياسية وقضايا فساد، أبرز محاور الحملات الانتخابية.

وكان سانشيز قد دعا إلى مشاركة واسعة، معتبراً أن ارتفاع نسبة التصويت قد يعزز فرص القوى اليسارية في الاحتفاظ بالحكومة، فيما ركزت أحزاب المعارضة على ضرورة إحداث تغيير سياسي في البلاد.

وتتجه الأنظار إلى إعلان النتائج الرسمية بعد إغلاق مراكز الاقتراع، لمعرفة ما إذا كانت نسبة المشاركة المرتفعة ستنعكس على توزيع المقاعد البرلمانية، وما إذا كان أي من المعسكرين سيتمكن من تشكيل حكومة جديدة.