وطن للأنباء: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإخلاء أربعة منازل في بلدة العساكرة شرق بيت لحم، واقتحمت عدة بلدات ومناطق شرق المحافظة.

وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال أخطرت بإخلاء أربعة منازل في بلدة العساكرة، عُرف من أصحابها حمزة سعود عساكرة، وشقيقه فضل، وأحمد سعيد عساكرة.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات العبيدية والشواورة وزعترة ودار صلاح، ومحيط قبر حلوة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتأتي هذه الإخطارات في سياق تصاعد الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف البناء والوجود الفلسطيني، إذ قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقرير نشرته نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إنها رصدت 9518 إخطارا بالهدم ووقف البناء في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2015 وحتى نهاية أيلول/سبتمبر 2026، بينها 2697 إخطارا في محافظة الخليل، التي تصدرت المحافظات، تلتها محافظة بيت لحم بـ1310 إخطارات.

وأوضحت الهيئة أن إخطارات الهدم ووقف البناء لا تقتصر آثارها على تهديد المباني والمنشآت بالإزالة، بل تمتد إلى تعطيل البناء وإبقاء المساكن والمنشآت تحت التهديد، وتقويض قدرة الأسر على الاستقرار والتجمعات على التوسع وتطوير مرافقها ومصادر رزقها.