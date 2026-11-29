كتب معتصم حمادة: الجديد في التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أنه حصل في أعقاب صدور تقرير مجلس السلام إلى مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، يحذر فيه دولة الاحتلال من احتمال انهيار اتفاق وقف النار والحرب، وانهيار خطة ترامب، إذا ما واصلت إسرائيل أعمالها العدوانية ضد أبناء القطاع.

لقد حمل تقرير مجلس السلام ورسالته إلى دولة الاحتلال موقفاً أكثر موضوعية من تفاسيره السابقة.

صحيح أنه ساوى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في مواصلة الأعمال العدائية، في تزوير فاضح للواقع الذي يؤكد أن إسرائيل، هي وحدها، من مارس انتهاك قرار وقف النار، وأنها، هي وحدها، من واصل أعمال القتل الجماعي والتدمير، وأنها هي وحدها من انتهك الخط الأصفر، وتمددت من 53% من مساحة القطاع إلى أكثر من 70% منه، تاركة حوالي مليوني فلسطيني تحت رحمة عواصف البحر وأمطار الشتاء، لا تتوفر لهم الحدود الدنيا من لوازم الإيواء التي ما زالت مكدسة عند بوابات القطاع، تعطلها إجراءات دولة الاحتلال، كما تعطل دخول غيرها من المساعدات الإنسانية الضرورية.

وبالتالي، وأمام هذا التحدي الإسرائيلي السافر لموقف مجلس السلام وقرارات مجلس الأمن، ورسالة مجلس السلام إلى حكومة تل أبيب، إلى أين تنوي حكومة نتنياهو في سياستها نحو القطاع، وفي ردها على دعوات مجلس السلام، وما هي قدرة مجلس السلام ومجلس الأمن على الضغط على تل أبيب، لتنصاع لدعوات مجلس السلام ورسائله، وفي السياق، ما هو موقف الرئيس ترامب، بصفته رئيساً لمجلس السلام، إزاء ما يشهده قطاع غزة من مآسٍ؟

اللافت للنظر في سياق هذا كله، هو التصعيد الأمني الإسرائيلي، وارتفاع عدد الشهداء الذين تقتلهم قوات الاحتلال بشكل يومي، دون تمييز بين رجل وامرأة، وطفل وعجوز، وكذلك من اللافت للنظر تصريحات إسرائيل كاتس، وزير الحرب والعدوان الإسرائيلي، متحدثاً عن مشروع إسرائيلي لتهجير مليون فلسطيني من القطاع، في إطار خطة إستراتيجية، سبق وأن تم الكشف عنها، تقضي بترحيل كل السكان خارج القطاع.

أي أننا أمام تحدٍ إسرائيلي مزدوج لمجلس السلام ورئيسه، ولمجلس الأمن وأعضائه، وبالتالي، هل يكفي أن يقدم مجلس السلام «نصائحه» لإسرائيل في أن تنخرط في إبرام خطة الطريق الخاصة بالقطاع، وتنسحب إلى الخط الأصفر (53% من مساحة القطاع) وتسمح بتدفق المساعدات الإنسانية، وإعادة ترميم أو تشييد البنية التحتية في القطاع، أو دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى غزة، أو الشروع لنشر الشرطة الفلسطينية، وانتشار قوات الاستقرار الدولية، والانتقال بالقطاع إلى مرحلة التعافي، تمهيداً لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

الوقائع تثبت التالي: إن نصائح مجلس السلام ورسائله إلى حكومة نتنياهو، لم تفعل فعلها حتى الآن، بل إن الرد الإسرائيلي كان تصعيداً في الأعمال العدائية، وفي التصريحات السياسية.

كما توضح الوقائع أن إسرائيل غير جادة على الإطلاق في الالتزام بخطة الطريق الخاصة بالقطاع، وأن موافقة نتنياهو في البيت الأبيض في 29/9/2025 على خطة ترامب، كانت مجرد مناورة حتى لا تتهم إسرائيل بتعطيل خطة ترامب قبل ولادتها.

ومن هذا نستنتج أن النصائح والدعوات عبر التصريحات والبيانات، هي أدوات فاشلة في ردع إسرائيل، وإلزامها بما يجب عليه أن تلتزم به. وتاريخ إسرائيل مع الشرعية الدولية وقراراتها، كما تجربة إسرائيل مع المعاهدات مع جيرانها العرب، خاصة الفلسطينيين والأردنيين والسوريين، حافلة بسوء النية والغدر والمناورات الفاسدة.

مجلس السلام ومعه مجلس الأمن يقفان الآن أمام استحقاقات يتبناها وأخذها على نفسه مجلس السلام في تقريره في 17/11/2026، وهو الآن أمام الامتحان الصعب، فإما أن يشكل مجلس السلام حقيقة، وإما سنعيد احترام المجتمع الدولي ولكل أعضائه، بدءاً من رئيسه ترامب شخصياً.

أي أن على مجلس السلام أن يدافع عن نفسه أمام الدول التي استدعاها لعضويته، وأمام الدول التي استدعاها لتشارك في قوة الاستقرار الدولية، وأمام الدول العربية – الإسلامية الثماني، التي دعاها في واشنطن إلى تأكيد خطة النقاط العشرين التي حملت اسم الرئيس ترامب شخصياً.

أي أننا أمام مفترق طريق؛ إما أن يحفظ لنفسه مصداقيته وجدية موقعه وجدية مشاريعه، وإما أن يتحول إلى غطاء لمشاريع دولة الاحتلال في قطاع غزة.

وإلى أن يجتمع مجلس الأمن ليناقش تقارير مجلس السلام، ستبقى الأنظار شاخصة نحو قطاع غزة، تتابع جرائم الاحتلال وتترقب ما سوف يصدر عن الشرعية الدولية، وعن الرئيس ترامب شخصياً. لقد تحدت الرئيس ترامب مطولاً عن مجلس السلام، واعتبره مؤسسة تفيض بمسؤولياتها عن قطاع غزة لتطال العالم كله، بديلاً لمجلس الأمن الذي أثبتت تجربته – على حد قول ترامب – أن منهجه فشل في حل قضايا العالم، وأن مجلس السلام سوف يقدم تجارب جديدة على مستوى العالم كله.

إن البداية التي حققها مجلس السلام، خلال تجربة القطاع، أثبتت – إلى الآن – فشله، وأن ما أطلقه ترامب من مدائح لنفسه، لم تكن سوى فقاعات في الهواء، إن لم يثبت عكس ذلك عملياً■