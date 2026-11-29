كتب معمر العويوي: لا يمكن قراءة ما يتعرض له الاقتصاد الفلسطيني اليوم باعتباره مجرد أزمة تجارية عابرة أو تراجعاً في أداء بعض المصانع والشركات، فالمشهد أكثر تعقيداً، إذ تتداخل القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة والتجارة والاستثمار مع اختلالات داخلية في السياسات الاقتصادية والضريبية والرقابية، لتتشكل بيئة تستنزف رأس المال الفلسطيني، وتضعف الصناعة الوطنية، وتحدّ من فرص النمو والتشغيل.

ولعل شركة سجائر القدس تقدم نموذجاً يستحق التوقف أمامه، باعتبارها منشأة صناعية فلسطينية لها تاريخ وحضور في السوق المحلي، واستثمارات وعمالة وإيرادات ضريبية ترفد الخزينة العامة. فالشركة التي كانت تحتل موقعاً متقدماً في السوق تواجه اليوم تحديات انعكست على حصتها السوقية ومكانتها الاقتصادية، في ظل انتشار المنتجات المهربة واختلال ظروف المنافسة.

لكن المسألة تتجاوز خسارة شركة لحصتها السوقية؛ فهناك بُعد مالي وسيادي مهم، إذ إن الإيرادات الضريبية المرتبطة بالإنتاج المحلي تشكل مورداً للخزينة الفلسطينية، بينما تخضع الضرائب على كثير من المنتجات المستوردة عبر إسرائيل لمنظومة الجباية الإسرائيلية، وتدخل ضمن أموال المقاصة التي تتحكم إسرائيل في تحويلها واحتجازها واقتطاع أجزاء منها. وبالتالي، فإن إضعاف الصناعة الوطنية لا يضر بالمصنع والعمالة وحدهما، بل ينعكس أيضاً على الإيرادات العامة والقدرة المالية للسلطة الفلسطينية.

الجغرافيا الاقتصادية تحت السيطرة

لا يقف استنزاف الاقتصاد الفلسطيني عند حدود المصانع والمنتجات، بل يمتد إلى التحكم بالجغرافيا الاقتصادية، من خلال الحواجز والإغلاقات وتغيير المداخل الرئيسية للمدن والطرق الرابطة بينها.

ففي مختلف مدن الضفة الغربية، أقيمت استثمارات ومراكز تجارية ومحال ومؤسسات على امتداد الطرق الرئيسية ومداخل المدن، اعتماداً على حركة المواطنين والبضائع. لكن ماذا يحدث عندما يُغلق مدخل رئيسي لمدينة، أو يُحوّل مسار الحركة إلى طريق آخر، أو يصبح شارع تجاري حيوي شبه معزول بفعل الإغلاقات الدائمة أو شبه الدائمة؟

إن الحواجز العسكرية التي تقيمها قوات الاحتلال، وتقطع أوصال المدن والبلدات الفلسطينية، لم تعد مجرد نقاط عبور، بل تحولت إلى حواجز للموت والخوف والإذلال، حصدت أرواح العديد من أبناء وبنات شعبنا، وزرعت الرعب في نفوس المواطنين، وأصبحت تتحكم بتفاصيل حياتهم اليومية وتنقلاتهم ومصائرهم. ولا تقف آثارها عند الإنسان وكرامته وحريته، بل تمتد إلى استنزاف الاقتصاد الفلسطيني، من خلال التحكم بمسارات حركة المواطنين والبضائع، وإرباك التجارة والاستثمار.

إننا أمام خسائر تتجاوز تعطيل حركة المرور؛ فهناك استثمارات تفقد جدواها، ومحال تتراجع مبيعاتها، ومؤسسات تتعثر، وفرص عمل تتلاشى، ورؤوس أموال تصبح مهددة. فالطريق ليس مجرد مساحة جغرافية، والحاجز ليس مجرد نقطة عبور، بل أصبحا عاملين مؤثرين في رسم الخريطة التجارية والاستثمارية للمدن الفلسطينية، وإبقاء الاقتصاد في حالة من عدم اليقين والاستنزاف المستمر.

المسؤولية الوطنية وحماية الاقتصاد

الاحتلال يتحمل المسؤولية عن القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني لكن مسؤولياتنا حماية المنتج الوطني. والاستثمار المحلي لا تتحقق بالخطابات والمناسبات الوطنية، وإنما بسياسات اقتصادية عملية تبدأ من الحكومة وتمتد إلى القطاع الخاص والغرف التجارية والمؤسسات الرقابية.

الحكومة مطالبة بمراجعة السياسات الاقتصادية والضريبية، وتحقيق العدالة في المنافسة، ومكافحة التهريب، وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة لتطوير الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي. كما أن الجهات الاقتصادية والغرف التجارية والاتحادات الصناعية مطالبة بتوثيق الخسائر الناتجة عن الإغلاقات وتغيير مسارات الحركة، والعمل على وضع آليات لمساندة المنشآت المتضررة وحماية الاستثمارات.

نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية للصمود الاقتصادي، لا تكتفي بإدارة الخسائر بعد وقوعها، بل تعمل على حماية الإنتاج والاستثمار، وتعزيز الإيرادات العامة، وتوفير بيئة اقتصادية قادرة على التكيف مع الأزمات.

إن المصنع الفلسطيني ليس مجرد مبنى وآلات، والمحل التجاري ليس مجرد واجهة على شارع، والاستثمار ليس مجرد أموال تُضخ في مشروع, إنها فرص عمل وأسر تعتمد على دخلها، وإيرادات للخزينة، وقدرة للمجتمع على الاستمرار والإنتاج.

إن معركة الاقتصاد الفلسطيني ليست معركة أسعار وأرباح فقط، بل معركة إنتاج وفرص عمل وموارد وكرامة اقتصادية. وحماية المنتج الوطني والاستثمار الفلسطيني يجب أن تتحول من شعار نردده إلى برنامج عمل وسياسة وطنية واضحة.

فالصمود لا يكون فقط بالحفاظ على ما نملك، بل بامتلاك القدرة على الإنتاج والاستثمار وحماية مقومات اقتصادنا الوطني.