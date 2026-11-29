وطن للأنباء: استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، الأحد، جراء قصف وإطلاق نار من قبل الاحتلال استهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة، طال كذلك خيام نازحين ومراكز إيواء، في إطار استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ416 على التوالي.

وتواصل الاحتلال الإسرائيلي، حرب الإبادة على القطاع، من خلال القصف المدفعي وإطلاق النار ونسف المنازل، بالتزامن مع استمرار الحصار وتشديد القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية.